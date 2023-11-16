«Ум на свободе». Шабутдинов рассказал о жизни в СИЗО
Арестованный блогер Аяз Шабутдинов в письме «Известиям» рассказал, что воспринимает пребывание в СИЗО как отпуск, в котором отдыхает ум. Блогер признался, что ему помогают слова поддержки от разных людей.
«Чувствую себя хорошо, в чем-то даже лучше, чем на воле. Понял, что на воле свободное твое тело. А в СИЗО свободен твой ум, ничего его не отвлечет. Нет телефона, нет соцсетей. Ум на свободе», - написал Шабутдинов в ответном письме.
Блогер утверждает, что для возбуждения уголовного дела не было предпосылок. Его компании работают в рамках закона.
Бизнес-коуч и раньше не жаловался на содержание в СИЗО. В личной беседе с членами ОНК Москвы Шабутдинов заявил, что держится, в камере читает произведения Эрих Марии Ремарка.
Шабутдинова арестовали по делу о мошенничестве. Блогера заключили под стражу на один месяц и 13 суток - до 16 декабря 2023 года.