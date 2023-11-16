16 ноября 2023, 03:00

«Ум на свободе». Шабутдинов рассказал о жизни в СИЗО

Pixabay
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Арестованный блогер Аяз Шабутдинов в письме «Известиям» рассказал, что воспринимает пребывание в СИЗО как отпуск, в котором отдыхает ум. Блогер признался, что ему помогают слова поддержки от разных людей.

«Чувствую себя хорошо, в чем-то даже лучше, чем на воле. Понял, что на воле свободное твое тело. А в СИЗО свободен твой ум, ничего его не отвлечет. Нет телефона, нет соцсетей. Ум на свободе», - написал Шабутдинов в ответном письме.

Блогер утверждает, что для возбуждения уголовного дела не было предпосылок. Его компании работают в рамках закона.

Бизнес-коуч и раньше не жаловался на содержание в СИЗО. В личной беседе с членами ОНК Москвы Шабутдинов заявил, что держится, в камере читает произведения Эрих Марии Ремарка.

Шабутдинова арестовали по делу о мошенничестве. Блогера заключили под стражу на один месяц и 13 суток - до 16 декабря 2023 года.

Блогеры СИЗО
16 ноября 2023, 01:57
«Это ее выбор». Симоньян в очередной раз высмеяла брак Пугачевой с Галкиным
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Главред RT Маргарита Симоньян в очередной раз выступила с критикой Аллы Пугачевой, на этот раз журналистка прокомментировала последний пост Примадонны о народе, который она «любит и жалеет». Симоньян в авторской программе в Telegram-канале раскритиковала слова Пугачевой, что она «жертвовала личной жизнью» ради народа.

Глава RT напомнила о многочисленных официальных браках и неофициальных связях певицы, особенно выделила последние отношения Пугачевой с юмористом Максимом Галкиным*.

«А то, что в последнем официальном браке с мальчиком не повезло, так это же ее собственный выбор. Кто ее заставлял?», - заявила журналистка.

Симоньян считает, что у Пугачевой были и «прекрасные мужчины». Она припомнила Сергея Челобанова, который исчез из виду после расставания с певицей.

Журналистка считает, что брак с Галкиным* негативно повлиял на Примадонну. Юморист после отъезда за границу негативно высказывался о России. Симоньян заявила, что любовь с народом - дело взаимное.

«Народная любовь не бывает безответной. Когда ты народ не любишь, народ это очень чувствует и перестает тебя любить тоже», - подытожила Симоньян.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ.

Алла Пугачева Максим Галкин
16 ноября 2023, 00:28
Певца Shaman назвали «продуманным бизнес-проектом»
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Певец Shaman — это продуманный бизнес-проект, над которым работали лучшие аналитики и стратеги. Такое заявление сделала Саша Круглова, которая выступает вместе с артистом в горячих точках и госпиталях в составе «Агитбригады имени Руслановой». Откровения Кругловой опубликовало издание «Утро.ру».

Певец Shaman - это продуманный бизнес-проект, над которым работали лучшие аналитики и стратеги. Такое заявление сделала Саша Круглова, которая выступает вместе с артистом в горячих точках и госпиталях в составе «Агитбригады имени Руслановой». Откровения Кругловой опубликовало издание «Утро.ру».

Певица сообщила, что Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов) попал на сцену после огромной работы продюсеров, которым нужно было вывести на российскую эстраду то, чего требует народ.

«Изначально это был тщательно продуманный бизнес-проект. Над ними работали лучшие аналитики, стратеги, проводились фокус-группы», - рассказала Круглова.

Фокус-группы и опросы показали, что на сцене не хватает патриотичных песен, нужно было что-то, что сплотило бы народ. Текущая геополитическая ситуация оказалась удачной для запуска проекта «Shaman».

«Его хотели начать двигать чуть позже, но внешние обстоятельства скорректировали планы. Он сегодня на коне, потому что для нации ищут духовные скрепы на всех уровнях», - заявила певица.

Круглова отметила, что Shaman отбил за два года вложенные в него средства. Сейчас певец - это успешное бизнес-предприятие, которое стабильно приносит хорошую прибыль.

Shaman вместе с хором из участников движения детей и молодежи «Движение первых» исполнили гимн страны на открытии международной выставки-форума «Россия» в Москве. Перед этим певец вместе с хором исполнил свой хит «Я русский».

Музыкальные клипы Музыка Бизнес
15 ноября 2023, 23:55
Бывшего клавишника «Би-2» Николая Плявина нашли мертвым в съемной квартире в Москве — СМИ
РИА «Новости»
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Бывшего клавишника и ударника групп «Би-2» и «Дюна» Николая Плявина обнаружили мертвым в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, мужчину нашли мертвым в съемной квартире. Причина смерти пока не установлена.

Источник «112» сообщил, что мужчина был весь в крови. Тело музыканта направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Музыка Полиция Москва 2023
15 ноября 2023, 22:16
Павла Деревянко обвинила в мошенничестве еще одна пострадавшая
РИА «Новости»
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На актера Павла Деревянко подала в суд еще одна пострадавшая. Женщина утверждает, что артист должен ей 250 тысяч долларов (более 22 миллионов рублей). Адвокат актера Евгений Розенблат заявил RT, что Деревянко эти деньги от истца не получал.

Розенблат отметил, что женщина не предоставила суду расписку или другие доказательства того, что Деревянко брал у нее деньги. Басманный суд Москвы рассмотрел иск и удовлетворил требования адвоката по сбору доказательств. Суду предстоит изучить налоговые декларации и счета истца.

Ранее стало известно, что Деревянко грозит до пяти лет тюрьмы по статье о мошенничестве. В суд обратился московский бизнесмен, который вложил более миллиона рублей в криптобизнес актера и не получил обещанной выгоды.

Агент артиста Елена Галанова отказалась комментировать информацию о заявлениях на Деревянко. Сам Деревянко в августе 2023 года признался, что задолжал крупную сумму из-за неудачного вложения в криптобизнес.

На актера Павла Деревянко подала в суд еще одна пострадавшая. Женщина утверждает, что артист должен ей 250 тысяч долларов (более 22 миллионов рублей). Адвокат актера Евгений Розенблат заявил RT , что Деревянко эти деньги от истца не получал.

Суд Криптовалюты Актеры

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