16 декабря 2024, 21:47

«Укусила выдра». Киркоров потерял сознание на съемочной площадке

РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров снялся в фильме «Братья», где вместе с ним главную роль сыграл юморист Денис Дорохов. Своими впечатлениями исполнитель поделился с журналистами перед премьерой кинокартины, сообщил Super.ru.

«Меня укусила выдра. Не было ни антибиотиков, ни докторов. Был только подорожник, который мне приложили. Потом из-за жары я потерял сознание на съемочной площадке», - рассказал артист.

По словам Киркорова, его напарник внес свой вклад в спасение. Дорохов делал артисту искусственное дыхание. Певец отметил, что все произошедшее с ним попало в фильм.

Ранее Филипп Киркоров не дождался извинений после скандала вокруг «голой вечеринки», которую организовала Анастасия Ивлеева , и жестко раскритиковал ее. Артист назвал блогершу «мерзкой крысой».

Филипп Киркоров Фильмы Премьеры Артисты
16 декабря 2024, 17:49
Санкции ЕС лишат Ларису Долину доступа к квартире в Латвии
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Народная артистка России Лариса Долина потеряет квартиру в Юрмале после попадания в санкционный список Евросоюза. Такую версию выдвинули авторы Telegram-канала Shot.

По предварительной оценке, недвижимость российской артистки в Латвии составляет 95 миллионов рублей. Долина владеет квартирой с 2011 года.

Лариса Долина попала в список из 84 человек и организаций , включенных в новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Ограничения предусматривают запрет въезда в страны, входящие в блок, а также полную заморозку активов, находящихся на их территории.

Отдельный санкционный список европейские чиновники создали для физических и юридических лиц, обвиняемых в подрыве и дестабилизации фундаментальных ценностей Евросоюза в интересах России. В него включили журналиста, телеведущую и продюсера Тину Канделаки , политолога Тимофея Бордачева, российское агентство «Африканская инициатива» и ее главного редактора Артема Куреева и других.

Латвия Санкции Евросоюз Квартиры Лариса Долина
15 декабря 2024, 18:34
«Ест, но не разговаривает». У Сметаниной после инсульта парализовало правую часть тела
РИА «Новости»
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У олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Раисы Сметаниной после инсульта парализовало правую часть тела, сообщил ТАСС ее брат Федор Сметанин. По его словам, состояние спортсменки стабильно тяжелое.

«Она находится в сознании - открывает глаза, ест, но не разговаривает, парализовало правую сторону - рука не работает», - рассказал он.

Врачи делают все возможное, но лечение может занять продолжительное время.

У спортсменки случился обширный инсульт. Сейчас она находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сметаниной 72 года. Она завоевала пять серебряных и одну бронзовую медаль на Олимпийских играх. На чемпионатах мира Сметанина также добилась впечатляющих результатов, выиграв четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Сметанина - одна из самых успешных лыжниц в истории.

Ранее в больнице оказался актер Борис Щербаков. Сейчас он идет на поправку, его состояние не ухудшалось.

Инсульт Спортсмены
14 декабря 2024, 20:05
«Молимся за ее выздоровление». Олимпийская чемпионка Сметанина попала в реанимацию
РИА «Новости»
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Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина попала в реанимацию после перенесенного инсульта. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин.

«Другой информацией я не располагаю пока, врачи ничего не говорят и никаких прогнозов не дают. Раиса Петровна находится в сознании. Молимся за ее выздоровление», - сказал Собянин.

Сметаниной 72 года. Она является обладательницей пяти серебряных и одной бронзовой медали Олимпийских игр. На чемпионатах мира Сметанина завоевала четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Одна из самых успешных лыжниц в истории. Она стала первой спортсменкой, завоевавшей 10 медалей на зимних Олимпийских играх.

Ранее народной артистке России Галине Польских диагностировали неизлечимое заболевание легких. Болезнь могла развиться после перенесенной пневмонии.

Инсульт Спортсмены
14 декабря 2024, 07:23
Апелляция оставила в силе приговор Ивлеевой о дискредитации ВС России
РИА «Новости»
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Московский суд утвердил решение о назначении блогеру Анастасии Ивлеевой административного штрафа в 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Об этом сообщил ТАСС.

Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы Ивлеевой. В судебных материалах отметили, что блогер не удалила из публичного пространства запись, в которой дискредитировала ВС России. Причиной составления протокола послужил пост в Instagram*.

Ранее Ивлеева вышла замуж второй раз. О новом избраннике 33-летней ведущей пока ничего неизвестно. В ноябре она сообщила, что познакомила своего бойфренда с семьей и подчеркнула, что встреча с родственниками прошла успешно. Отец Ивлеевой рассказал, что ничего не знает о замужестве дочери.

Первым мужем телеведущей был рэпер Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей. Они развелись в 2020 году.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Суд Армия Анастасия Ивлеева

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