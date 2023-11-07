07 ноября 2023, 03:26

Украинский певец предложил полякам перейти на русский язык

Соцсети
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Солист украинской рок-группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный поделился своим отношением к польскому языку. В своем Instagram* исполнитель посоветовал жителям Польши выучить русский язык.

«Меня бесит польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом [дурацком] языке, когда есть русский язык. Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке», - написал он.

Также музыкант продублировал свое заявление на польском языке, воспользовавшись переводчиком на базе искусственного интеллекта.

Певец Александр Серов попал в неловкую ситуацию в Витебске, куда приезжал летом на фестиваль «Славянский базар». На железнодорожном вокзале артиста встретили поклонники, которые приветствовали певца на белорусском языке. Однако Серов разозлился посчитав, что с ним заговорили по-украински. Несколько встречающих объяснили ему, что говорили по-белорусски.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Русский язык Украина Польша
07 ноября 2023, 03:19
Певца Shaman заподозрили в плагиате
РИА «Новости»
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Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, списал из интернета более половины своей дипломной работы. К такому выводу пришел сайт «Диссернет», проанализировав диплом артиста.

Shaman защитил диплом на тему «Некоторые особенности успешной рекламы музыкального произведения и ее влияние на процесс исполнения эстрадно-джазового певца» в Российской академии музыки имени Гнесиных. Но, по данным «Диссернет», на 20 страницах 35-страничной работы певец допустил заимствования.

В качестве источников плагиата исследование указало статьи Гдалии Гармизы «К вопросу о формировании саунд-продюсирования» и Татьяны Суминовой «Продюсер: сущность и специфика социокультурного феномена», а также страницы Википедии «Популярная музыка», «Поп-музыка» и «Звукорежиссер».

В воскресенье, 5 ноября, во время концерта в Санкт-Петербурге в честь Дня народного единства Shaman нажал символическую красную кнопку в «ядерном» чемоданчике, исполняя песню «Я русский!» После этого за спиной певца раздался взрыв салюта.

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, списал из интернета более половины своей дипломной работы. К такому выводу пришел сайт «Диссернет» , проанализировав диплом артиста.

Концерты Музыка Образование
07 ноября 2023, 02:55
Певец Xolidayboy упал в обморок на сцене после получения повестки в армию
Соцсети
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Певец и блогер Иван Минаев, известный под псевдонимом Xolidayboy, упал в обморок прямо во время концерта в Ставрополе. Видео опубликовал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

На кадрах с концерта видно, что во время выступления певец начинает покачиваться, роняет микрофон, а потом и сам падает на сцену. Коллеги Минаева попытались привести его в чувства, после чего унесли артиста со сцены.

Ранее стало известно, что Ивана Минаева в аэропорту Минеральных Вод встретили сотрудники военкомата и вручили ему повестку в армию.

Перед этим с жалобой на тик-токера в правоохранительные органы обратилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она обвинила блогера в проукраинской позиции и в том, что в своих видеороликах уроженец Севастополя называл себя украинцем.

В сентябре Мизулина жаловалась на другого известного блогера - Даню Милохина. Она обвинила тик-токера в непатриотичных высказываниях и потребовала от Минобороны призвать Милохина в армию , так как он не имеет отсрочки от военной службы.

Блогеры Армия
07 ноября 2023, 01:32
Актриса Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини
Соцсети
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Российская актриса Олеся Судзиловская порадовала поклонников новой фотографией в социальных сетях. На снимке она продемонстрировала свою подтянутую фигуру.

Недавно 49-летняя Судзиловская приехала на отдых в Турцию. На одном из снимков она позировала в миниатюрном черном бикини с контрастным белым принтом на бра.

Под фотографией Судзиловской поклонники оставили массу комплиментов. К ним присоединились певица Валерия, Павел Деревянко и Яна Рудковская, которые выразили восхищение фигурой звезды.

«Олеся, этот наряд лучше всего вам подходит», «у вас удивительно гармоничные черты лица. Какая вы красивая», «выглядите очень шикарно», написали поклонники актрисы.

Ранее актер Александр Петров , который не так давно женился на девушке по имени Виктория, сообщил об отдыхе с возлюбленной. Также он показал видео, на кадрах которого Виктория плавала в бассейне под открытым небом. В конце ролика девушка выпрыгнула из воды, показав свою фигуру в бикини.

Турция Актеры
06 ноября 2023, 23:30
«Настоящий патриот». Матвиенко оценила выступление Shaman
РИА «Новости»
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Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), выступавший на выставке-форуме «Россия» в Москве, является очень талантливым артистом. О творчестве молодого музыканта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась на форуме «Знание. Первые». Цитату привели «Известия».

«Особая атмосфера, которая была в многотысячной аудитории молодежи, которая вместе с ним так искренне и честно пела песни о России, гимн России. Вот будущее за такими артистами, не за теми, которые предали свою Родину в самые трудные для нее моменты», - сказала она.

По словам политика, артист пишет наполненные любовью к России песни. Выступление артиста в День народного единства Матвиенко назвала потрясающим. Shaman - настоящий патриот и будущее страны за такими, как он, и «это не комплимент, а факт», добавила спикер Совфеда.

Исполнитель Shaman и хор из 1,3 тысячи участников движения детей и молодежи «Движение первых» спели гимн страны на открытии международной выставки-форума «Россия» в Москве.

Певец Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов), выступавший на выставке-форуме «Россия» в Москве, является очень талантливым артистом. О творчестве молодого музыканта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась на форуме «Знание. Первые». Цитату привели «Известия».

Выставки Песни Валентина Матвиенко Выставка-форум «Россия»

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