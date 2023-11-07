Украинский певец предложил полякам перейти на русский язык

«Меня бесит польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом [дурацком] языке, когда есть русский язык. Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке», - написал он.

Также музыкант продублировал свое заявление на польском языке, воспользовавшись переводчиком на базе искусственного интеллекта.

Певец Александр Серов попал в неловкую ситуацию в Витебске, куда приезжал летом на фестиваль «Славянский базар». На железнодорожном вокзале артиста встретили поклонники, которые приветствовали певца на белорусском языке. Однако Серов разозлился посчитав, что с ним заговорили по-украински. Несколько встречающих объяснили ему, что говорили по-белорусски.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.