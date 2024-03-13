Уильям Болдуин пригрозил Шэрон Стоун компроматом

«Не понимаю, почему все эти годы Стоун продолжает говорить обо мне? Неужели она все еще влюблена в меня или обижена на то, что я ей не ответил?» - удивился актер.

Болдуин припомнил, что Стоун заявила подруге Дженис Дикинсон о своем намерении сделать все возможное, чтобы завоевать его сердце. Он отметил, что располагает информацией о Стоун, которая могла бы ее удивить. Актер даже счел возможным написать книгу с «многочисленными тревожными, извращенными и непрофессиональными историями» об актрисе.

«Это было бы весело», - заявил Болдуин.

Ранее Стоун заявила, что продюсер Роберт Эванс уговаривал ее вступить в интимную связь с Болдуином ради лучшей «химии» на экране в фильме «Щепка». По его словам, так актер смог бы лучше сыграть.