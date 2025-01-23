Уголовное дело по факту смерти баскетболиста Тиммы возбуждать не будут
Правоохранительные органы отказались возбудить уголовное дело по факту смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом РИА «Новости» рассказала юрист Екатерина Гордон.
«Мы получили отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы», - рассказала она, добавив, что причиной отказа могли стать процессуальные сроки.
Ранее друг Тиммы Марк Пугачев предположил, что причиной смерти баскетболиста могло стать то, что у Яниса были доказательства измен Анны Седоковой. К тому же все его имущество принадлежало жене. Пугачев не исключил, что Тимма мог остаться без денег и попытаться что-то забрать, а в ответ на отказ пригрозить опубликовать компромат.
Сестра Тиммы сообщила, что Седокова предложила оплатить похороны своего бывшего мужа, но денег так и не перевела.