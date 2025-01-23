Уголовное дело по факту смерти баскетболиста Тиммы возбуждать не будут

Отец покончившего с собой латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Райтис заявил, что его бывшая жена Анна Седокова однажды предъявила спортсмену ультиматум, заставив его выбирать между ней и его собственной матерью. Его слова привело издание Starhit.ru.

Райтис Тимма рассказал, что, когда пара ссорилась в общественных сетях, ему казалось, что это некий пиар-ход, нацеленный на увеличение подписчиков и соответственно дохода. Но на деле оказалось, что ссоры происходили по-настоящему.

«Был такой один ход конем, когда мама Яниса гостила у него в Америке. Анна тогда сказала ему: „Либо мама, либо я“», - поделился отец баскетболиста.

По его словам, тогда Янису пришлось переехать в гостиницу после этой ссоры с Седоковой, и тогда он начал понимать, что у пары «не совсем все хорошо».

Ранее появилась информация, что выводы судебно-медицинской экспертизы, проведенной в Латвии, отличаются от результатов обследования тела в России. По словам друга баскетболиста, латвийские судмедэксперты допустили версию о криминальной смерти.