Уехавшим из России артистам пришлось искать работу в ресторанах и такси

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Так, в настоящий момент стендапер Александр Незлобин периодически выступает в Дубае для несколько сотен зрителей. Билет на его концерт стоит около 150 долларов.

Артист планирует развить концертную деятельность в США с билетами по 45 долларов. А остальное время ему приходится подрабатывать таксистом Uber. Для сравнения, в Москве Незлобин регулярно собирал залы на две тысячи человек.

Актриса Чулпан Хаматова покинула Россию и поселилась в Прибалтике. Там ее взяли на работу в Новый рижский театр. Гонорар Хаматовой за одно выступление составляет около 1000 долларов. Также она осваивает новое направление - чтение стихотворений.

В России у артистки один съемочный день стоил свыше 500 тысяч рублей, ее постоянно приглашали в разные проекты. Сейчас у Хаматовой в графике занято лишь несколько дней в месяц.