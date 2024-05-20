Уехавшего из России актера сериала «Кухня» заметили в Каннах
Известный благодаря роли в сериале «Кухня» уехавший из России актер Андрей Бурковский побывал на Каннском кинофестивале во Франции. Об этом сообщил портал Woman.ru.
На фестивале 19 мая прошла премьера фильма «Лимонов, баллада об Эдичке» режиссера Кирилла Серебренникова. Бурковский исполнил в ленте одну из ролей. Также в титрах указано имя актрисы Марии Машковой, которая приехать в Канны не смогла.
Бурковский вместе с командой режиссера прошел по красной дорожке.
В 2022 году актер вместе с семьей переехал в США, где сейчас пытается строить актерскую карьеру. При этом он не забывает о проектах на родине. Весной этого года на экраны вышел семейный фильм «Летучий корабль» с его участием.
Ранее российская журналистка Ксения Собчак прилетела на 77-й Каннский кинофестиваль на вертолете. Она не решилась пользоваться наземным транспортом из-за пробок.