Уехавшего из России актера сериала «Кухня» заметили в Каннах

На фестивале 19 мая прошла премьера фильма «Лимонов, баллада об Эдичке» режиссера Кирилла Серебренникова. Бурковский исполнил в ленте одну из ролей. Также в титрах указано имя актрисы Марии Машковой, которая приехать в Канны не смогла.

Бурковский вместе с командой режиссера прошел по красной дорожке.

В 2022 году актер вместе с семьей переехал в США, где сейчас пытается строить актерскую карьеру. При этом он не забывает о проектах на родине. Весной этого года на экраны вышел семейный фильм «Летучий корабль» с его участием.

Ранее российская журналистка Ксения Собчак прилетела на 77-й Каннский кинофестиваль на вертолете. Она не решилась пользоваться наземным транспортом из-за пробок.