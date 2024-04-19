Уехавшая в США дочь Машкова обратилась к родителям

«Мама! Папа! Вы для меня как звезды рока! Я так благодарна, что именно вы мои родители! Как мне повезло, что вы так сильно любили друг друга в тот момент, когда меня пригласили на этот мир!» - поделилась актриса.

Машкова также пожелала всем родителям рожать детей в любви.

Известная по роли в сериале «Не родись красивой», актриса состоит в браке с пианистом и сценаристом Александром Слободяником и воспитывает с ним двух дочерей: 12-летнюю Александру и 13-летнюю Стефанию.

Актриса уже давно проживает в Соединенных Штатах со своей семьей, хотя раньше посещала Россию для работы в кино. Однако карьера ее мужа успешно развивается за рубежом, что и стало одной из причин их окончательного переезда. Машкова получила гражданство США 10 ноября.

Ранее стало известно, что дочь американского актера Тома Круза отказалась от общения с отцом. Она даже не стала приглашать его на 18-летие.