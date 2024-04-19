19 апреля 2024, 19:03

Уехавшая в США дочь Машкова обратилась к родителям

РИА «Новости»
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Живущая в США актриса Мария Машкова, дочь знаменитого режиссера московского театра Табакова Владимира Машкова, в день своего рождения написала трогательное послание своим родителям. Она выложила его в соцсетях.

«Мама! Папа! Вы для меня как звезды рока! Я так благодарна, что именно вы мои родители! Как мне повезло, что вы так сильно любили друг друга в тот момент, когда меня пригласили на этот мир!» - поделилась актриса.

Машкова также пожелала всем родителям рожать детей в любви.

Известная по роли в сериале «Не родись красивой», актриса состоит в браке с пианистом и сценаристом Александром Слободяником и воспитывает с ним двух дочерей: 12-летнюю Александру и 13-летнюю Стефанию.

Актриса уже давно проживает в Соединенных Штатах со своей семьей, хотя раньше посещала Россию для работы в кино. Однако карьера ее мужа успешно развивается за рубежом, что и стало одной из причин их окончательного переезда. Машкова получила гражданство США 10 ноября.

Ранее стало известно, что дочь американского актера Тома Круза отказалась от общения с отцом. Она даже не стала приглашать его на 18-летие.

Кино Актеры
19 апреля 2024, 18:17
«Такое ему по плечу». Телекритик назвал подходящие для Урганта шоу
РИА «Новости»
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Телекритик Александр Горбунов назвал подходящие для телеведущего Ивана Урганта шоу. Свои варианты он пересилил в беседе с порталом News.ru.

Критик уверен, что Ургант, известный своим юмористическим талантом, мог бы успешно модерировать такие шоу, как «Лучше всех», «Минута славы», «Привет, Андрей» и даже музыкальный проект «Голос». По словам Горбунова, ведущий чувствует себя как рыба в воде в развлекательном и музыкальном жанрах благодаря своему опыту работы на телеканале MTV.

«Он гениально себя демонстрирует в образе развлекательных проектов. Может быть, музыкальный проект наподобие „Голоса“. Его любовь в музыке ощущалась в проекте „Вечерний Ургант“. Либо проект а-ля „Привет, Андрей“, который музыкальный и позитивный. Такое ему по плечу», - сказал телекритик.

Горбунов также предложил идею тревел-шоу, в котором Ургант мог бы путешествовать по городам России, знакомя зрителей с интересными местами и людьми. Он уверен, что такая программа могла бы стать успешной благодаря опыту телеведущего в аналогичных проектах, например, совместным программам с журналистом Владимиром Познером.

Ранее Горбунов заявил, что есть высокая вероятность возвращения телеведущего на экраны к старту нового телевизионного сезона. Шоу с ним может выйти уже осенью.

Иван Ургант Шоу-бизнес
19 апреля 2024, 18:10
Орбакайте могут привлечь к ответственности за пение под фонограмму
РИА «Новости»
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Певица Кристина Орбакайте рискует получить административное наказание за исполнение песен под фонограмму. Таким мнением поделился с изданием «Провинция.ру» глава федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции Виталий Бородин.

В своем Telegram-канале он сообщил, что получил ответ из Госдумы по поводу инициативы, сообщать зрителям об использовании артистами фонограммы.

«Госдума приравняла „пение под фанеру“ к нарушению прав потребителя. Артистов, которые выступают не вживую и не предупреждают об этом зрителей, будут штрафовать», - уточнил Бородин.

Он пояснил, что деятели культуры будут заранее предупреждать поклонников о концертах под фонограмму - до покупки билетов.

Активист напомнил, что предлагал депутатам установить нормы, по которым на афишах и билетах должна быть плашка о том, что певец не поет вживую. В случае первого нарушения организаторы получат штраф, при повторном - лишатся права на деятельность.

«Теперь будем мониторить каждого артиста на фонограмму», - пообещал Бородин.

Он указал на певицу Кристину Орбакайте, которая упала на сцене в БКЗ «Октябрьский», но музыка не остановилась.

«Мы рассматриваем возможность обратиться к правоохранительным органам с целью привлечения Кристины Орбакайте к административной ответственности. Данный инцидент может быть квалифицирован как четкое административное правонарушение», - уточнил Бородин журналистам.

Ранее жители США возмутились завышенной ценой билетов на концерт Орбакайте в Нью-Йорке. Им предложили заплатить за выступление певицы от 350 до 450 долларов.

Госдума РФ Концерты Шоу-бизнес
19 апреля 2024, 17:28
Рэпер DAVA попал в больницу
РИА «Новости»
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Блогер и рэпер Давид Манукян, более известный как Dava, попал в больницу. Он рассказал об этом в своих социальных сетях.

Артист поделился фотографией из больницы и рассказал, что его ждет операция под общим наркозом. Других подробностей он не привел.

Поклонники выразили беспокойство за здоровье шоумена, особенно в свете его недавнего заявления о завершении карьеры. Он сообщил об этом на шоу «Сокровища императора», которое назвал последним.

«Есть артисты, которые готовы до 70 лет прыгать по сцене. Я к этому не готов», - рассказал DAVA в беседе с Voice.

Ранее певец Филипп Киркоров обвинил Даву в двуличии. Между артистами в последнее время сложились неоднозначные отношения.

Бывшая девушка шоумена телеведущая Ольга Бузова призналась, что три года живет без отношений. После завершения ее последнего романа с Давой она полностью погрузилась в свою карьеру и творчество.

Больницы Блогеры Шоу-бизнес
19 апреля 2024, 17:16
Звезда «Слова пацана» рассекретил роман с актрисой, которая старше его
РИА «Новости»
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На протяжении нескольких месяцев ходили слухи о том, что актеры Слава Копейкин и Яна Енжаева, снимавшиеся вместе в сериале «Слово пацана», связаны романтическими отношениями. В конце концов артист официально признал их роман и разместил совместное фото с девушкой на своей личной странице.

Пара появилась на мероприятии, организованном в честь дня рождения кинотеатра KION, 18 апреля. Затем 25-летний актер выложил на своей странице совместное фото с девушкой, на котором они обнимаются и целуются.

После Копейкин рассказал о своих чувствах к избраннице в эфире шоу Comedy Club.

«Девушка есть. Если у меня после этой фразы поубавится фанаток, то с одной стороны, конечно, грустно. С другой - что это за фанатки, которые уйдут от меня только потому, что я счастлив?» - заявил он.

Яне Енжаевой 29 лет. Она снялась в 19 кинопроектах, среди которых фильм «Праздники» и популярные сериалы - «Молодежка», «Метод» и «Отель Элеон».

О том, как именно начался роман между Копейкиным и Енжаевой, пока ничего не известно. Возможно, пара решит поделиться этой историей в будущем.

Актер ранее заявил, что целый год боролся с тяжелой депрессией. На протяжении года молодого человека посещали мысли о бессмысленности существования.

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