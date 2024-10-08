08 октября 2024, 00:40

Уехавшая в Лондон 18-летняя невеста Лепса призналась ему в любви

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Блогерша Аврора Киба уехала учиться в Великобританию. В интернете она призналась, что скучает по 62-летнему певцу Григорию Лепсу, сообщил Passion.ru.

После окончания Московской экономической школы 18-летняя девушка поступила в Лондонский колледж моды. Она заявила подписчикам, что считает Москву лучшим городом на Земле, но уехала учиться за границу ради программы в сфере дизайна. Киба поделилась роликом-нарезкой своих выходов с Лепсом и опубликовала фото с цитатой из романа Пауло Коэльо «Алхимик».

«Любят потому, что любят. Для любви не нужна иная причина», - заявила она.

Об отношениях с 18-летней девушкой Лепс рассказал на «Шоу Воли». Он признался в серьезных намерениях. Поклонники раскритиковали артиста за смену имиджа , а коллеги рассказали, что после встречи с Кибой он изменил не только стрижку, но и образ жизни.

Лондон Григорий Лепс
08 октября 2024, 00:27
Мацуев из-за болезни отменил концерты в Сибири
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Из-за болезни пианист Денис Мацуев не смог выступить в Новосибирске, Кемерове и Барнауле. Его пресс-служба сообщила ТАСС, что концерты отложили.

«Денис Леонидович вынужден был перенести концерты в связи с болезнью. Концерты не отменены, а перенесены», - сообщил представитель музыканта.

Мацуев планировал выступить на сцене Государственной филармонии Алтайского края 2 и 3 октября, в Новосибирской государственной филармонии - 5, 6 и 7 октября, в филармонии Кузбасса - 7, 8 и 9 октября. Дату переноса представитель музыканта не уточнил, однако пресс-служба площадки в Новосибирске сообщила, что они состоятся в начале ноября.

В сентябре пианист выступил на Исторической площади в Дмитрове и на Воднолыжном стадионе имени Нехаевского в Дубне. Он принял участие в джаз-концерте и представил сольную программу.

Из-за болезни пианист Денис Мацуев не смог выступить в Новосибирске, Кемерове и Барнауле. Его пресс-служба сообщила ТАСС , что концерты отложили.

Музыка Денис Мацуев
07 октября 2024, 23:56
Шаман необычно поздравил Путина с днем рождения
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певец Ярослав Дронов (Шаман) поздравил президента Владимира Путина с днем рождения во время сольного концерта в Нижнем Новгороде. Об этом музыкант сообщил в своем Telegram-канале.

«Вместе с народным хором прямо на улице мы поздравили нашего президента и исполнили для него главную песню страны - государственный гимн», - написал он.

По данным РЕН ТВ , в финале своего сольного концерта Дронов вышел с инициалами «ВВП» и числом «72» на плечах в честь дня рождения российского президента.

Выступление Шамана в Нижнем Новгороде прошло в рамках гастрольного тура «Победа!». Музыкант планирует дать более 100 концертов по России.

Музыкант уже выступил в Перми , где раскупили почти все билеты на концертную программу. Shaman собрал полный зал, последним номером стало исполнение гимна РФ.

Ранее певец Ярослав Дронов объявил о разводе с женой Еленой Мартыновой. По словам исполнителя, это решение они с супругой приняли вместе и остаются в хороших отношениях.

Фанаты Концерты Песни Россия Владимир Путин Shaman
07 октября 2024, 09:41
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли показали селфи со свидания
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Голливудский актер Райан Рейнольдс опубликовал в социальной сети фотографию с женой Блейк Лайвли. Судя по всему, кадр был сделан на свидании.

Рейнольдса и Лайвли заметили в кафе Chelsea в Нью-Йорке. Актер появился на публике в очках в коричневой оправе и зеленом свитере, а его возлюбленная предпочла золотые массивные серьги-кольца и черный кожаный жакет.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли поженились в 2012 году. Пара воспитывает четырех детей - дочерей Джеймс, Инес и Бетти, а также мальчика Олина.

В 2023 году прославившийся ролью супергероя Дедпула Рейнольдс снял документальный сериал про футбольный клуб «Рексем». Для этого он его купил и вложил собственные деньги в ремонт футбольной арены, а также в медийную раскрутку спортивной команды.

Кино Актеры
06 октября 2024, 21:47
Диско-бабушка, которая танцевала на концерте у Лазарева, исполнила еще одну мечту
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Диско-бабушка из Сыктывкара Лидия Витальевна, которая известна по своим зажигательным танцам на концерте любимого певца Сергея Лазарева, исполнила мечту — отметила день рождения в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Диско-бабушка из Сыктывкара Лидия Витальевна, которая известна по своим зажигательным танцам на концерте любимого певца Сергея Лазарева, исполнила мечту - отметила день рождения в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Помощница пенсионерки рассказала журналистам, что бабушка начала вести свой блог. Сейчас она живет в квартире, которую ей купил Сергей Лазарев.

В Москву пенсионерка приехала одна, чтобы развеяться и встретить свое 66-летие. В столице не обошлось без приключений - она потерялась и долго не могла найти дорогу домой. В итоге Лидия связалась с помощницей, к ее «спасению» даже подключилась команда Лазарева.

Через две недели пенсионерка снова приедет в столицу. Ее обещали сводить на концерт кумира.

Ранее исполнитель Джиган и модель Оксана Самойлова решили помочь диско-бабушке и исполнили ее заветную мечту. Они организовали ей новогоднюю поездку в столицу.

Концерты Сергей Лазарев Москва

Новости по теме