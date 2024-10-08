Уехавшая в Лондон 18-летняя невеста Лепса призналась ему в любви

После окончания Московской экономической школы 18-летняя девушка поступила в Лондонский колледж моды. Она заявила подписчикам, что считает Москву лучшим городом на Земле, но уехала учиться за границу ради программы в сфере дизайна. Киба поделилась роликом-нарезкой своих выходов с Лепсом и опубликовала фото с цитатой из романа Пауло Коэльо «Алхимик».

«Любят потому, что любят. Для любви не нужна иная причина», - заявила она.

Об отношениях с 18-летней девушкой Лепс рассказал на «Шоу Воли». Он признался в серьезных намерениях. Поклонники раскритиковали артиста за смену имиджа , а коллеги рассказали, что после встречи с Кибой он изменил не только стрижку, но и образ жизни.