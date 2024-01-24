24 января 2024, 16:04

Уехал «пережидать бурю». Киркоров после «голой» вечеринки снял стресс на концерте Мадонны в США

Читайте нас в: Google Новости

Народный артист России Филипп Киркоров уехал за границу, чтобы «переждать бурю» после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Как певец снимает стресс — рассказала Екатерина Малашенко в стриме «360».

Накануне Киркорова заметили на концерте Мадонны в Соединенных Штатах. Певец появился около Madison Square Garden, где проходило шоу. В то же время в СМИ появились материалы с заголовками, что после «голой» вечеринки Киркоров отправился переживать и пережидать за океан.

По социальным сетям разлетелись фото с певцом, на которых видна площадка, где выступала Мадонна. Кадры сделали перед концертом. В руках у короля российской поп-сцены запечатлели пакеты с мерчем Мадонны.

В начале января Киркоров выступил в Chalet Berezka в Дубае. В то же время там проходил фестиваль «Жара Fest». Народного артиста России на мероприятие не пригласили.

США Филипп Киркоров Концерты
24 января 2024, 12:05
Защита Блиновской обжалует решение суда об аресте
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Защита блогера Елены Блиновской обжалует ее перевод в СИЗО. Об этом РИА «Новости» заявила адвокат Наталия Сальникова.

По ее словам, арест - суровая и исключительная мера наказания, для которой требуются определенные основания.

«Мы обжалуем это решение. Как человек я считаю, что женщина в тюрьме сидеть не должна», - подчеркнула адвокат.

Юрист добавила, что защита не видит оснований для перевода Блиновской с домашнего ареста на заключение в СИЗО.

«Королеву марафонов» поместили в камеру следственного изолятора после организованной ею вечеринки, в которой приняли участие 15 человек, в том числе подруга, проходящая свидетелем по делу. Блогера обвинили в том, что она нарушила правила домашнего ареста, сообщил RT. Суд постановил перевести ее в СИЗО на три месяца - до 26 апреля.

По словам адвоката Блиновской, она и ее подзащитная только после вечеринки узнали, что гостья мероприятия проходила свидетелем по делу. Сальникова добавила, что перевод блогера в СИЗО стал для нее неожиданностью.

Суд Адвокаты Блогеры СИЗО Аресты Задержание блогера Елены Блиновской
24 января 2024, 03:59
Экс-продюсер Лепса рассказал, куда пропал Валерий Леонтьев
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певец Валерий Леонтьев теперь живет в США, где давно купил недвижимость. Об этом сообщил бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский в беседе с News.ru.

По его словам, певец принял решение осторожно вести себя после событий в феврале 2022 года и никак не комментировать политические события.

«Валерий Яковлевич в Америке. У него там давным-давно недвижимость. Он, будучи человеком осторожным, вероятно, посчитал, что в этой ситуации может себе позволить отсидеться в тихой гавани „действительно тихо“», - заявил Кобылянский.

Ранее стало известно, куда пропал актер Гоша Куценко и почему долго не появлялся на публике. Как отмечал сам артист, Первый канал внес его в черный список и шоумен не может работать там, а это одна из самых известных платформ в России. Также знаменитость сам решил покончить с актерской деятельностью и ушел в режиссуру. Однако от съемок Куценко совсем отказываться не стал и иногда играет в театре, но только на таких ролях, которые его «цепляют».

США Музыка
24 января 2024, 01:42
Концерт Лолиты отменили в Подмосковье
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Концерт певицы Лолиты Милявской отменили в городе Раменском в Московской области. Мероприятие должно было состояться 15 февраля. Об этом сообщили в Telegram-канале «Зов Народа».

«Концерт Лолиты Милявской в ДК „Сатурн“ отменен, продажа билетов остановлена. Зрители оповещены о способах возврата билетов», - сказано в публикации.

Ранее еще один концерт Милявской отменили в Новосибирске. Артистка должна была выступить с шоу, посвященном своему 60-летию. Музыкальное событие могло состояться 31 марта. Купившим билеты фанатам рекомендовали сдать их, чтобы получить деньги назад.

Шквал критики посыпался на Лолиту после ее появления на «голой» вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Дресс-код на мероприятии подразумевал минимум одежды. Артистка выполнила условие и пришла в соответствующем наряде.

Концерты Блогеры Лолита Милявская Раменское
23 января 2024, 22:04
«Глупыми были». Блогер Лерчек объяснила, почему не платила налоги
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) объяснила, почему вместе с мужем Артемом невовремя платили налоги. На странице в Instagram* она написала, что это произошло «из-за глупости», но теперь все будет по-другому.

Лерчек предложила подписчикам задать ей вопросы. Один из них спросил - почему звездная чета не платила налоги.

«Ну что сказать, глупыми были, не тех людей слушали», - написала в ответ Чекалина, прикрепив фотографию со слезами.

По словам блогера, они осознали свои ошибки и раскаялись в том, что сделали. В будущем такого не повторится, отметила Лерчек и призвала подписчиков «быть очень внимательными со своими налогами».

Адвокат Чекалиной Константин Третьяков рассказал, что девушка и ее супруг выплатили 505 миллионов рублей - это налоги, штрафы и пени. По словам юриста, против звездной пары прекратили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Уголовное дело Скандалы Налоги Блогеры

Новости по теме