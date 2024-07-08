08 июля 2024, 11:38

Уедет жить в Лондон: 18-летняя невеста Лепса будет учиться в британском колледже

Global Look Press
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Возлюбленная народного артиста России Григория Лепса, 18-летняя Аврора Киба, уедет учиться в колледж моды в Лондоне. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда».

Возлюбленная народного артиста России Григория Лепса, 18-летняя Аврора Киба, уедет учиться в колледж моды в Лондоне. Об этом сообщила газета « Комсомольская правда ».

По информации издания, стоимость обучения в Лондонском колледже моды составляет 1,7 миллиона рублей в год. Девушка будет изучать дизайн одежды. Она давно увлекается этой темой, поэтому проблем с поступлением не возникло.

Лепс заявил о серьезных отношениях с 18-летней невестой. По его словам, между ними не просто дружба. Киба заявила, что ей не нужны ни слава, ни деньги артиста , так как она выросла в «парниковых» условиях. Девушка ответила завистникам в Сети, что их язвительные комментарии про возраст певца ее нисколько не задевают.

Лондон Мода Отношения Шоу-бизнес Григорий Лепс
08 июля 2024, 11:14
«Она пока думает». Лепс рассказал об отношениях с 18-летней невестой
Global Look Press
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Народный артист России Григорий Лепс назвал серьезными отношения с 18-летней Авророй Кибой. О романе с юной избранницей он рассказал в эфире «Шоу Воли».

«У нас все достаточно серьезно, по крайней мере у меня. Она пока думает. Слишком велика разница в возрасте», - заявил артист.

Лепс признался, что у них с Авророй есть определенные отношения, назвав их «человеческими пока». При этом отметил, что между ними не просто дружба.

Роман Лепса и Кибы начали обсуждать после появления пары на красной дорожке премии МУЗ-ТВ. Общественность напряглась из-за разницы в возрасте жениха - певец на 44 года старше возлюбленной.

Однако сама Аврора утверждает, что ей не нужны ни слава, ни деньги артиста , так как она выросла в «парниковых» условиях. Девушка заявила хейтерам, что их язвительные комментарии про возраст Лепса ее совсем не задевают.

Отношения Шоу-бизнес Григорий Лепс
08 июля 2024, 10:48
Шоу с Александром Гудковым отменили в Санкт-Петербурге
Global Look Press
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Премьерный показ шоу «Подземелье Чикен Карри», в котором участвует комик Александр Гудков отменили в Санкт-Петербурге. Мероприятие планировали провести 7 июля, сообщили журналисты MR7.

По данным издания, кинотеатры сети «Мираж» и «Формула кино» убрали сеансы из афиш. Поводом для этого послужило заявление депутата Госдумы Александра Хинштейна. В своем Telegram-канале 3 июля он сообщил об отмене шоу с Гудковым в Тольятти, уточнив что связано с массовым общественным возмущением.

Позже парламентарий узнал о запланированном показе шоу в сети «Киномакс» в Самаре. Он обратился в Минкультуры России, потребовав отменить прокатное удостоверение на фильм Гудкова.

Хинштейн добавил, что при отсутствии прокатного удостоверения намерен добиваться привлечения кинотеатров к административной ответственности.

Представители Минкульта ответили, что прокатное удостоверение «Подземельям…» не выдавалось.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить Гудкова и запретить его шоу «Подземелье Чикен Карри» в 52 регионах. Она также озадачилась отсутствием у комика статуса иноагента.

Кино Шоу-бизнес
08 июля 2024, 04:54
Певец Хабиб помог потерявшимся на концерте детям найти родителей
РИА «Новости»
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Блогер и певец Хабиб (настоящее имя Хабиб-Рахман Шарипов) помог потерявшимся детям найти родителей на своем концерте в Тынде. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Артист выступал на концерте, посвященном 50-летию Байкало-Амурской магистрали. По его словам, он сразу попросил вести к нему на сцену потерявшихся детей, чтобы их было хорошо видно с любой точки зала. На концерте в Тынде нашлись сразу все семьи.

В своем канале Хабиб опубликовал несколько видеороликов с выступления. На одном из них видно, что он стоял на сцене с маленькой девочкой и пел песню из мультфильма «Мама для мамонтенка».

«Надо детей всегда держать рядышком с собой на таких масштабных концертах», - написал артист.

Ранее певец Стас Пьеха рассказал, что его отец пропал в Литве. По его словам, даже его соседи не в курсе, что с ним произошло. Последний раз с отцом он общался несколько лет назад. Больше в Литве родственников у певца не осталось.

Дети Семья Концерты
08 июля 2024, 02:36
Никас Сафронов выбросил 1,5 млн рублей в мусорку
РИА «Новости»
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Художник Никас Сафронов рассказал, как случайно выбросил 1,5 миллиона рублей. Эти деньги оказались заначкой его старшего брата, сообщило mk.ru.

По словам Сафронова, он каждый месяц отправляет близким родственникам по 40 тысяч рублей. Также он покупает одежду и продукты старшему брату Владимиру.

Однажды, когда родственник был в отъезде, Сафронов пришел в его квартиру. Художник увидел пакеты из-под кефира, которые использовались как боксы для мусора, и решил выкинуть них.

«Я собрал их и выбросил в ближайший мусорный контейнер у дома», - рассказал он.

По словам Сафронова, позже брат признался, что в одном из пакетов прятал заначку в 1,5 миллиона рублей. Художник предложил родственнику вернуть деньги, но тот ответил отказом.

Ранее 68-летний Никас Сафронов изменил свое завещание. Он решил поделить нажитое пополам между государством и своими наследниками.

Деньги Никас Сафронов

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