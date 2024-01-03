03 января 2024, 01:42

«Удар в спину». Лазарев не поддержал Киркорова после бойкота на телевидении

РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров после участия в откровенной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой столкнулся с бойкотом телеканалов, удаливших номера с его участием из новогодних программ. Особенно его обидела реакция коллег, включая Сергея Лазарева, которые отказались его поддержать. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

«Для Филиппа, конечно, именно поведение коллег - удар в спину. Никто даже и не думает защитить его публично», - рассказали источники издания.

Что касается Лазарева, который ранее называл Киркорова своим другом и учителем, то он согласился на предложение заменить номер Анны Asti в новогоднем фильме про Ивана Васильевича.

И это при том, что ранее сообщили об удалении сцен с участием поп-короля, а также пересъемках таких новогодних программ и фильмов, как «Голубой огонек», финальный выпуск шоу «Маска» и ремейка картины «Иван Васильевич меняет профессию».

Ранее телеведущую Леру Кудрявцеву и ее подругу Катю Гордон вырезали из эфира новогодней программы «Песня года». Это произошло после объявленного бойкота Киркорову на ТВ.

Музыкальные клипы Филипп Киркоров Россия Сергей Лазарев Анастасия Ивлеева Телевидение
03 января 2024, 01:29
«Новый осознанный путь». Певица Алсу намекнула на серьезные перемены в жизни
РИА «Новости»
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Певица Алсу, как и многие россияне, подвела итоги 2023 года в социальных сетях. В своем посте во «ВКонтакте» вокалистка намекнула, что в ее жизни произошли серьезные перемены.

Артистка призналась, что прошедший год для нее был насыщенным на эмоциональный, духовный и душевный рост. Она пожелала подписчикам в будущем году добра, терпения и человечности, а также, чтобы их окружали искренние преданные люди.

Кроме того, певица намекнула, что в ее собственной жизни произошли серьезные перемены.

«Связано ли это с моей юбилейной датой, когда, как говорят, женщина вступает на какой-то новый осознанный путь или просто сама жизнь внесла свои коррективы и перемены… В любом случае - what is coming is better than what is gone [грядущее лучше, чем-то, что ушло]», - написала артистка.

Подписчики предположили, что это признание может быть связано с личной жизнью Алсу. По данным kp.ru , в браке певице не все гладко. Алсу часто появляется на публике без обручального кольца. Кроме того, недавно ее муж Ян Абрмов отметил 46-летие, но певица публично не поздравила супруга и вообще никак не прокомментировала это событие.

Алсу ВКонтакте Музыка Брак Новый год
03 января 2024, 00:36
Олег Газманов лишил Shaman важного выступления в новогоднем шоу
РИА «Новости»
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Музыкант Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, лишился важного выступления в новогоднем шоу. Его заменил Олег Газманов, исполнивший после боя курантов и гимна России свой хит — «Вперед, Россия». Об этом сообщило издание Utro.ru.

Музыкант Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, лишился важного выступления в новогоднем шоу. Его заменил Олег Газманов, исполнивший после боя курантов и гимна России свой хит - «Вперед, Россия». Об этом сообщило издание Utro.ru.

В прошлом году Shaman открывал концертную программу сразу после выступления президента РФ Владимира Путина. Он исполнил песню «Я русский». В этом году все изменилось. Кроме того, что Газманов открыл новогоднюю программу, он ее еще и закрыл, выступив вместе с сыном Родионом.

Неизвестно, почему Shaman заменили на Газманова. Издание предположило, что организаторы пошли на такой шаг из-за отсутствия в репертуаре молодого музыканта новых хитов.

Ранее издание «Царьград» сообщило, что певцы Shaman и Леонид Агутин чуть не испортили съемки «Песни года» из-за конфликта.

СМИ сообщали, что якобы супруг Анжелики Варум жестко высказался о выступлении с Дроновым, отметив, что это «словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой». Помимо этого, были и другие российские исполнители, отказавшиеся петь на одной сцене с Shaman.

Песни Музыка Новый год Shaman
02 января 2024, 23:59
Голливудский актер восхитился российской фигуристкой
РИА «Новости»
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Американский актер Алек Болдуин поделился своим восхищением российской фигуристкой Камилой Валиевой. О своем отношении он написал в комментарии под видео спортсменки в Instagram*.

«Боже милостивый», - написал актер, комментируя посещение Валиевой катка в Москве.

Болдуин оставил сообщение под видео, где Камила Валиева катается в московском Парке Горького. Для девушки это новогодняя традиция. Она всегда посещает это место за несколько часов до Нового года. Не исключением стало и 31 декабря 2023 года. Фигуристка записала ролик, поздравила всех с праздником и поделилась окружающей ее красотой, сообщил сайт kp.ru.

Американский актер демонстрирует симпатию к российской спортсменке уже не в первый раз. Ранее он выделил ее выступление на зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Тогда Болдуин написал, что спортсмены, подобные Валиевой, демонстрируют людям красоту этого мира. Он назвал выступление фигуристки песней, поэзией и живописью.

*Instagram принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в России как экстремистская.

Видео Россия Актеры Красота
02 января 2024, 23:52
«Каждая копейка считается». Актер Галкин рассказал о тяжелой жизни Пугачевой и ее мужа
РИА «Новости»
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Заслуженный артист России Борис Галкин рассказал, почему певица Алла Пугачева и ее муж столкнулись с финансовыми трудностями за границей. Интервью с актером опубликовала газета «Аргументы и факты».

Муж Пугачевой, юморист Максим Галкин* во время своих выступлений признавался, что после переезда предупредил жену - им придется «потуже затянуть пояса». По мнению актера Бориса Галкина, это неудивительно.

«Европа не щедрая, щедрая Россия. Поэтому чего тут удивляться падению доходов? Там каждая копейка считается, в Европе-то. Вот они теперь их считать и учатся. За границей им никогда не заработать так, как они зарабатывали в России. Галкину никогда не собрать таких залов, какие он прежде собирал на наших российских просторах», - выразил уверенность артист.

Галкин назвал петицию в поддержку Пугачевой, а также ее резкие заявления, попыткой певицы привлечь угасающее внимание к своей персоне.

Также актер высказался о Лайме Вайкуле, с которой много лет знаком лично. Сейчас певица активно поддерживает антироссийскую политику латвийских властей. По словам Галкина, Вайкуле всегда волновали только деньги.

Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой попросил Генпрокуратуру привлечь шоумена Максима Галкина* к уголовной ответственности за фейки и дискредитацию вооруженных сил России. По этим статьям юмористу может грозить до 15 лет лишения свободы.

В конце декабря стал известен гонорар Аллы Пугачевой за новогодние корпоративы. Примадонна готова снова выйти на сцену за 45 миллионов рублей. Об этом сообщило издание Life.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Европа Россия Алла Пугачева Деньги Актеры Максим Галкин

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