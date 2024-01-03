«Удар в спину». Лазарев не поддержал Киркорова после бойкота на телевидении

«Для Филиппа, конечно, именно поведение коллег - удар в спину. Никто даже и не думает защитить его публично», - рассказали источники издания.

Что касается Лазарева, который ранее называл Киркорова своим другом и учителем, то он согласился на предложение заменить номер Анны Asti в новогоднем фильме про Ивана Васильевича.

И это при том, что ранее сообщили об удалении сцен с участием поп-короля, а также пересъемках таких новогодних программ и фильмов, как «Голубой огонек», финальный выпуск шоу «Маска» и ремейка картины «Иван Васильевич меняет профессию».

Ранее телеведущую Леру Кудрявцеву и ее подругу Катю Гордон вырезали из эфира новогодней программы «Песня года». Это произошло после объявленного бойкота Киркорову на ТВ.