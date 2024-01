«Удар в спину». Лазарев не поддержал Киркорова после бойкота на телевидении

Певица Алсу, как и многие россияне, подвела итоги 2023 года в социальных сетях. В своем посте во «ВКонтакте» вокалистка намекнула, что в ее жизни произошли серьезные перемены.

Артистка призналась, что прошедший год для нее был насыщенным на эмоциональный, духовный и душевный рост. Она пожелала подписчикам в будущем году добра, терпения и человечности, а также, чтобы их окружали искренние преданные люди.

Кроме того, певица намекнула, что в ее собственной жизни произошли серьезные перемены.

«Связано ли это с моей юбилейной датой, когда, как говорят, женщина вступает на какой-то новый осознанный путь или просто сама жизнь внесла свои коррективы и перемены… В любом случае - what is coming is better than what is gone [грядущее лучше, чем-то, что ушло]», - написала артистка.

Подписчики предположили, что это признание может быть связано с личной жизнью Алсу. По данным kp.ru , в браке певице не все гладко. Алсу часто появляется на публике без обручального кольца. Кроме того, недавно ее муж Ян Абрмов отметил 46-летие, но певица публично не поздравила супруга и вообще никак не прокомментировала это событие.