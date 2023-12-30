«Удар в спину». Киркорову стало больно от поведения Сергея Лазарева после «голой» вечеринки
Певца Филиппа Киркорова стремительно вырезали со всех новогодних программ после его появления на «голой» вечеринке, устроенной телеведущей Анастасией Ивлеевой. Артист страдает из-за разочарования поклонников в нем, отмены своих праздничных мероприятий, а также поведения коллег по цеху, в том числе поступка Сергея Лазарева, который когда-то называл поп-короля своим учителем. Об этом сообщил сайт mk.ru со ссылкой на источник.
Журналисты выяснили подробности оперативной пересъемки комедии «Иван Васильевич меняет все», где Киркоров принимал участие. Теперь сцены с ним решили вырезать, а на роль певца позвали актера Никиту Кологривого. Также из проекта уберут певицу Анну Asti, а вместо нее покажут выступление Сергея Лазарева. Вокалист согласился на предложение, несмотря на дружбу с Киркоровым.
«Для Филиппа, конечно, именно поведение коллег - удар в спину. Никто даже и не думает защитить его публично. Хотя Филипп всегда посещает мероприятия друзей абсолютно бесплатно, не требуя за это денег», - высказался собеседник издания.
До этого стало известно, что выступления Киркорова и певицы Лолиты Милявской отменили в рамках «Зимнего Show». Программы вокалистов Димы Билана, Лады Дэнс и Дмитрия Маликова отменять не стали.
Поэт и актер Илья Резник ранее предложил альтернативу Киркорову на новогодней программе по телевизору. По его мнению, зрители будут рады послушать записи «голубых огоньков» 70-х и 80-х годов.