«Удар в спину». Киркорову стало больно от поведения Сергея Лазарева после «голой» вечеринки

Журналисты выяснили подробности оперативной пересъемки комедии «Иван Васильевич меняет все», где Киркоров принимал участие. Теперь сцены с ним решили вырезать, а на роль певца позвали актера Никиту Кологривого. Также из проекта уберут певицу Анну Asti, а вместо нее покажут выступление Сергея Лазарева. Вокалист согласился на предложение, несмотря на дружбу с Киркоровым.

«Для Филиппа, конечно, именно поведение коллег - удар в спину. Никто даже и не думает защитить его публично. Хотя Филипп всегда посещает мероприятия друзей абсолютно бесплатно, не требуя за это денег», - высказался собеседник издания.

До этого стало известно, что выступления Киркорова и певицы Лолиты Милявской отменили в рамках «Зимнего Show». Программы вокалистов Димы Билана, Лады Дэнс и Дмитрия Маликова отменять не стали.

Поэт и актер Илья Резник ранее предложил альтернативу Киркорову на новогодней программе по телевизору. По его мнению, зрители будут рады послушать записи «голубых огоньков» 70-х и 80-х годов.