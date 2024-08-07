«Удачные и не очень». Потерявшая нос Аршавина перенесла девять пластических операций

«Впереди еще около трех этапов реконструкции носа у Алисы Аршавиной, но уже после девятой можно сказать, что мы на верном пути», - отметил он.

Доктор пояснил, что изначально Аршавина проходила лечение в другой клинике. Там ей неудачно провели коррекцию мягкотканного компонента. Женщина обратилась к нему за помощью, когда у нее вместо носа осталось небольшое рубцовое отверстие.

Врач признался, что самой сложной для него задачей стало восполнить мягкотканное покрытие, которого почти не было.

«Кожные лоскуты забирались из носогубных складок, за счет ушных хрящей, пересаженных вместе с кожей. Был проведен ряд операций: удачные и не очень. В один этап мы потеряли из-за воспалительного процесса почти все», - рассказал Агапов.

Он добавил, что сейчас дорабатывает грубоватую конструкцию, чтобы получился изящный и красивый нос. Кроме того, врач опубликовал видео процесса восстановления бывшей модели.

Прошлой весной Аршавина показала удачный результат операции Агапова. Она больше не скрывает лицо за масками.