«Учусь не бояться». Алсу анонсировала песню о разводе
Певица Алсу готовится выпустить первую песню после сообщения о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым. Отрывок клипа она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.
«Я учусь не бояться разлук тишины», - спела Алсу в опубликованном фрагменте.
На видео одетая в черное платье артистка разрывает листок бумаги, предположительно, фотографию. За несколько часов пост собрал сотни комментариев поклонников, в том числе отметилась певица Любовь Успенская.
«Люблю», - коротко написала она.
О разводе Алсу с Абрамовым стало известно в конце мая. Пара была в браке 18 лет. Они воспитывали троих детей - двух дочерей и сына. На днях певица впервые высказалась о произошедшем , заявив, что у нее все хорошо.
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