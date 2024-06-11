11 июня 2024, 04:40

«Учит людей». Кушанашвили рассказал, как Нагиев живет в Дубае

РИА «Новости»
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Актер Дмитрий Нагиев учит людей «азам лицедейства». Об этом рассказал журналист и шоумен Отар Кушанашвили на своем YouTube-канале.

«Вы спрашивали, чем занимается мой друг Дмитрий Нагиев. Он в Дубае учит людей азам лицедейства - как вживаться в нынешнюю обстановку. Набирает группу за четыре тысячи евро. Такая цена, Дим?» - сказал он.

По словам журналиста, актер «живет хорошо». Также он снялся в рекламе за 17 миллионов долларов.

В последнее время Нагиев очень редко появляется на публике. Он перестал вести проекты на федеральном телевидении и приходить на светские мероприятия. При этом артиста часто видят в Дубае. Там он даже снимался в рекламном ролике про недвижимость.

Ранее продюсер и основатель телеканала «Пятница!» Николай Картозия заявил, что Нагиев получает пять миллионов рублей за съемочный день. При этом актер готов принять предложение по работе, если проект предполагает минимум четыре съемочных дня.

Работа Недвижимость Актеры Телевидение Дубай
11 июня 2024, 01:00
Скончалась актриса из «Улиц разбитых фонарей» Вера Высочина
Freepik
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Актриса театра и кино Вера Высочина умерла 9 июня в Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет. Некролог опубликовали в соцсети «ВКонтакте» на странице театра имени Андрея Миронова, где служила артистка.

Зрителям Вера Высочина известна по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Чужой», «Побег». В театре имени Миронова актриса играла одну из главных ролей в постановке «Сенная лихорадка».

Ранее долгие годы Высочина служила в театре комедии имени Акимова. Петербуржские театралы могли видеть ее в спектаклях «Лес», «Измена», «Муза», «Ромул Великий» и «Джельсомино в стране лжецов».

Актрису похоронили 10 июня. Прощание прошло в крематории на Шафировском проспекте.

Накануне, 11 июня, скончался художник Юрий Рыбьяков, ему было 84 года. Он писал «старую деревянную Тюмень».

Санкт-Петербург Сериалы Кино Театры
11 июня 2024, 00:08
«Потерял статус». Сыровар Олег Сирота решил жениться
РИА «Новости»
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Подмосковный сыровар, фермер и бизнесмен Олег Сирота нашел свою даму сердца. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

«Когда потерял статус холостяка», - написал мужчина в публикации.

К посту сыровар прикрепил фотографию. На ней изображены две руки - его и дамы. На безымянном пальце у обоих надеты кольца. Пока неизвестно, помолвочные или обручальные.

Ранее 360.ru рассказал о жизни и личности Олега Сироты. Известность предприниматель получил после своего обращения к российскому лидеру Владимиру Путину на дискуссионном клубе «Валдай» в 2018 году. Фермер заявил, что 10 раз передавал главе государства свой сыр, однако его всегда забирала охрана.

Олег Сирота Фермеры
10 июня 2024, 17:53
«У меня много предъяв!» Актриса Троянова обвинила Россию в своем алкоголизме
Global Look Press
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Актриса и телеведущая Яна Троянова* заявила в интервью, что Россия довела ее до алкоголизма. Слова артистки привело издание «Московский комсомолец».

Актриса и телеведущая Яна Троянова* заявила в интервью, что Россия довела ее до алкоголизма. Слова артистки привело издание « Московский комсомолец ».

«Моя страна родила меня алкоголичкой. У меня много предъяв! Я имею право с ней так разговаривать», - сказала Троянова*.

Кроме того, актриса раскритиковала «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, которая якобы показала, что у России нет будущего. Троянова* добавила, что не простит звезду за поддержку своей страны.

Ранее на ухавшую во Францию артистку предложили завести уголовное дело за слова о президенте России Владимире Путине. В передаче украинского ведущего Дмитрия Гордона* она высказала угрозы убийством в адрес главы государства.

* Включены Министерством юстиции России в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Россия Актеры Шоу-бизнес
10 июня 2024, 17:09
«Денюжки заканчиваются». Пугачевой предложили выступить за 100 миллионов рублей
Global Look Press
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Пранкер Сурен Каграманов, известный под псевдонимом Сорян, позвонил директору певицы Аллы Пугачевой Александру Запорожцу и предложил спеть на корпоративе в Турции за 100 миллионов рублей. Это произошло во время интервью телеканалу «Краснодар».

«Я представляю одного частного инвестора, у которого будет день рождения в Турции через два месяца. Возможно ли Аллу Борисовну пригласить?» - спросил блогер.

В беседе с директором Пугачевой он уточнил, что якобы спонсор не готов проводить мероприятие в России по политическим причинам. После этого Каграманов назвал сумму в 100 миллионов рублей. Агент Примадонны попросил пранкера прислать ему подробности предстоящего мероприятия.

Блогер отметил, что раньше представители певицы не соглашались, когда слышали подобные предложения. Однако в этот раз, несмотря на слухи о проблемах со здоровьем, директор Пугачевой не стал отказываться сразу.

«Денюжки заканчиваются», - заключил пранкер.

Ранее стало известно, что у Пугачевой ухудшилось самочувствие из-за жары на Кипре. Певица вместе с семьей запланировала перебраться в Юрмалу.

Пранкер Сурен Каграманов, известный под псевдонимом Сорян, позвонил директору певицы Аллы Пугачевой Александру Запорожцу и предложил спеть на корпоративе в Турции за 100 миллионов рублей. Это произошло во время интервью телеканалу « Краснодар ».

Алла Пугачева Шоу-бизнес

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