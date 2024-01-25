Участников группы «Би-2» задержали после концерта в Таиланде

Ближайшие концерты музыкантов в Паттайе и Пхукете планировали провести 22 и 24 января. Собеседник агентства заявил, что семерых участников группы задержали после последнего выступления. Они переночевали в камере временного содержания районного отделения полиции, а потом вышли на свободу. Заседание суда пройдет 26 января.

«Задержание было проведено туристической полицией во время рейда по проверке документов после концерта, состоявшегося в среду. У музыкантов не было обязательных для концертных выступлений в Таиланде официальных разрешений на работу», - сказал полицейский.

В России солиста «Би-2» Леву (Егора Бортника*) признали иноагентом, а саму группу внесли в неофициальный стоп-лист радиостанций и предложили запретить въезд в страну. Музыканты гастролировали за рубежом, в том числе в Турции, Канаде, Казахстане, Польше, Великобритании, Латвии и других странах.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.