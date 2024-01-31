31 января 2024, 21:28

Участников группы «Би-2» депортировали из Таиланда в Израиль

РИА «Новости»
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Музыкантов рок-группы «Би-2» отпустили из центра временного содержания в Бангкоке, где они находились из-за нарушения миграционных правил. Об этом сообщили в Telegram-канале группы.

«Все музыканты группы Би-2 благополучно покинули Таиланд и направляются в Тель-Авив. Подробности завтра», - уточнил канал.

Участников группы задержали в Таиланде 24 января. Они выступили на Пхукете, не имея разрешения на работу. Суд обязал каждого из них выплатить штраф в размере трех тысяч батов за нарушение тайского трудового законодательства.

Музыкантов депортируют в Израиль, об этом договорился израильский консул, а с российским они отказались встречаться. Гитариста Александра Умана (псевдоним - Шура «Би-2») депортируют в эту же страну.

До этого сообщили, что солист группы Егор Бортник* (псевдоним - Лева «Би-2») уже прибыл в Израиль. Как сообщили в канале группы, остальные участники на тот момент находились «в миграционной тюрьме в тесной камере на 80 человек».

Ранее директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский заявил, что, судя по ситуации вокруг группы и их приключениям в Таиланде, складывается впечатление, что ее менеджмент страдает манией преследования и пытается раздуть антироссийский скандал на пустом месте.

*Егор Бортник (Лева Би-2) признан в России иностранным агентом.

Израиль Законы Россия Музыка Таиланд
31 января 2024, 15:47
«Конкуренция вообще сумасшедшая». Мичелз посоветовал российским артистам петь по-русски
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Песни, записанные на английском, не имеют успеха в России в современных реалиях. Музыкант, блогер Михаил Чикризов (Мичелз) рассказал ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей» о современных трендах.

Мичелз поддержал идею записывать дуэты знаменитых артистов с молодыми. Это выгодно и тем, и другим.

Русский язык и новая подача Кроме того, нужно использовать родной язык. По мнению артиста, нет смысла записывать песни на английском. Он объяснил, что треки знаменитых зарубежных рэп-исполнителей «выстрелили» не благодаря языку, а за счет подачи.

Свободные ниши Артист начинал с роликов в TikTok - записывал мужские версии женских песен. Потом стал сочинять песни для себя и других. Мичелз рассказал, что это позволило ему попробовать разные стили. По просмотрам он понял, что людям понравился «минорный русский стиль», и стал записывать ролики именно в нем.

Артист призвал перерабатывать фольклорные мотивы на новый лад. Нужно делать это креативно, сказал он.

Молодым музыкантам Мичелз рекомендовал пробовать разные площадки для продвижения - и интернет, и радио, и телевидение. Придуманный образ, по его мнению, зрители считывают в 90% случаев.

Он призвал коллег быть собой и вести себя более открыто. По мнению собеседника «360», прошла эпоха, когда вокруг артиста создавали антураж, над его амплуа работала большая команда, теперь достаточно телефона и интернета.

Музыка
31 января 2024, 12:15
Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами оскорбила российских добровольцев на СВО
РИА «Новости»
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Единственным мотивом добровольно участвовать в спецоперации могло стать отсутствие работы, заявила писательница Людмила Улицкая. Она стала героиней очередного розыгрыша пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова. Запись разговора опубликовали в Telegram-канале «Вован и Лексус».

Улицкой позвонили от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Она разговаривала с пранкерами по видеосвязи. «Чиновник» попросил писательницу высказаться о своем отношении к добровольцам СВО.

«Думаю, что это люди, которые не имеют работы. Не представляю себе человека, который по собственному желанию лично пойдет сегодня на [какой бы то ни было конфликт], а тем более с Украиной», - ответила она.

Российская писательница прокомментировала позицию некоторых коллег. Например, заявила, что Захар Прилепин давно отрекся от звания человека. Улицкая сказала, что знала десятки литераторов, разделивших ее точку зрения, и ни одного - мнение этого автора.

Улицкая уехала в Берлин. Она заявила, что в России не перестали продавать ее книги, но выставили на прилавки в запечатанном виде. Гонорары, по ее словам, «идут на Украину». В Германии писательнице присудили премию Ремарка.

В 2019 году она выступала против решения правительства Украины объявить украинский государственным языком. Улицкая назвала этот шаг неразумным, ведь жители страны говорили по-русски.

Военные Пранкеры Вован и Лексус Писатели
31 января 2024, 12:13
Лидер группы «Би-2» прибыл в Израиль
РИА «Новости»
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Солист группы «Би-2» Егор Бортник* (псевдоним — Лева Би-2) прибыл в Израиль. Об этом сообщил «360» источник.

*Егор Бортник (Лева Би-2) признан в России иностранным агентом.

Израиль Россия Музыка
31 января 2024, 08:35
Валентину Талызину выписали из больницы
РИА «Новости»
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Актриса Валентина Талызина вернулась домой спустя две недели после госпитализации с бронхиолитом. Ей назначили амбулаторное лечение, сообщил Telegram-канал Mash.

Народную артистку госпитализировали в середине января. Журналисты выяснили, что лечение дало хороший результат, и она почувствовала себя лучше. Валентине Талызиной прописали препараты железа, средства для профилактики кровотечений и отпустили домой.

Поклонники узнали о госпитализации 89-летней актрисы 22 января. Она заявила «360», что чувствовала себя нормально, и подтвердила диагноз - бронхиолит.

О проблемах со здоровьем Валентины Талызиной стало известно ровно через год после слухов о ее обмороке в день рождения.

Дочь актрисы опровергла информацию и заявила, что она встретила праздник на сцене. Сама артистка заявила «360», что вызывала скорую помощь , но не теряла сознание. У нее резко упала температура тела.

Болезни Актеры

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