Участников «Би-2» не станут депортировать из Таиланда в Израиль

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«По нашей информации, вчера было принято решение о депортации участников группы в Израиль. В соответствии с этим решением были приобретены авиабилеты», - указали авторы сообщения.

В дальнейшем, 30 января, после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы объявили, что решение о депортации отменили.

«Участники группы отказались общаться с российским консулом. Участники группы продолжают удерживаться в миграционном центре в общей камере на 80 человек», - уточнили в Telegram-канале.

Музыкантов «Би-2» арестовали 24 января после концерта на Пхукете. Причиной стало осуществление трудовой деятельности без разрешения властей страны. Участникам группы назначили штраф.