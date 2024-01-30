30 января 2024, 14:24

Участников «Би-2» не станут депортировать из Таиланда в Израиль

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Решение о депортации участников «Би-2» из Таиланда в Израиль отменили после визита российских дипломатов. Информация об этом появилась в Telegram-канале группы.

«По нашей информации, вчера было принято решение о депортации участников группы в Израиль. В соответствии с этим решением были приобретены авиабилеты», - указали авторы сообщения.

В дальнейшем, 30 января, после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы объявили, что решение о депортации отменили.

«Участники группы отказались общаться с российским консулом. Участники группы продолжают удерживаться в миграционном центре в общей камере на 80 человек», - уточнили в Telegram-канале.

Музыкантов «Би-2» арестовали 24 января после концерта на Пхукете. Причиной стало осуществление трудовой деятельности без разрешения властей страны. Участникам группы назначили штраф.

Израиль Россия Музыка Таиланд
30 января 2024, 12:47
Участники группы «Би-2» не захотели общаться с российским консулом в Таиланде
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Участники рок-группы «Би-2» отказались встречаться с российским консулом, который пришел к ним в центр временного содержания иммиграционной полиции Таиланда, чтобы оказать консульскую помощь. Об этом рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Илья Ильин. Его процитировало РИА «Новости».

Ильин пояснил, что посольство оперативно организовало посещение участников группы с российским гражданством. Во вторник, 30 января, встреча должна была состояться.

«Однако участники группы отказались от встречи с российским консулом», - подчеркнул дипломат.

На прошлой неделе участников группы «Би-2» задержали в Таиланде. Причиной стал их несанкционированный концерт. Музыкантов определили в один из спецприемников. По данным сайта Ynet , артистам грозит депортация из страны. Однако решение о выдворении музыкантов еще не приняли.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова не удивилась возможной депортации музыкантов из Таиланда. По ее словам, никому не нужны проблемы с людьми, спонсирующими терроризм.

Музыка Таиланд Полиция
30 января 2024, 12:16
«Не надо иметь столько родин». Проблемы «Би-2» объяснили в СПЧ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Проблемы коллектива «Би-2» в ситуации с депортацией из Таиланда связаны с тем, кто у музыкантов «слишком много родин». Об этом в Telegram-канале сообщила член Совета по правам человека Марина Ахмедова.

«Участники группы пожаловались, что их слишком долго держат в клетке. А не надо иметь столько родин. Вероятно, в Таиланде власти просто растерялись, куда именно депортировать этих мультиграждан», - написала она.

Ахмедова также положительно отнеслась к информации о том, что музыкантов не депортируют в Россию.

«Уже хорошо. Уже МИД Израиля вмешался, что развезут по Израилю, Австралии и США», - добавила член СПЧ.

Участников группы «Би-2» задержали в Таиланде из-за несогласованного концерта и отправили в один из спецприемников, им грозит депортация. При этом СМИ сообщали, что вопрос выдворения «Би-2» из Таиланда пока не решили.

Музыка Таиланд
30 января 2024, 10:50
Музыканты «Би-2» заявили, что вопрос их депортации из Таиланда еще не решили
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Задержанные в Таиланде музыканты рок-группы «Би-2» заявили, что вопрос их депортации из страны еще не решили. Об этом написал RT.

Артистов задержали на курорте за проведение концерта в Пхукете без разрешения на работу в стране. По данным израильских СМИ, четырех участников коллектива, у которых есть паспорта Израиля, отправят в ближневосточную страну.

Еще двое музыкантов имеют паспорта США и Австралии. Таиланд обычно депортирует иностранцев в страну, по паспорту которой они въехали. Власти Израиля попросили Бангкок не отправлять рокеров в Россию, где им, как утверждают в Тель-Авиве, может угрожать опасность.

Источник сообщил, что «Би-2» запретили въезд в Таиланд сроком на пять лет. Каждого из музыкантов обязали выплатить штраф в размере 95 долларов.

Израиль Паспорта Таиланд
30 января 2024, 06:21
«Би-2» депортируют из Таиланда в Израиль
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Задержанных в Таиланде музыкантов российской группы «Би-2» депортируют в страны, по паспорту которых они въехали. Четверых отправят в Израиль. Они уже купили билеты, сообщил сайт Ynet.

Семерых музыкантов задержали в Пхукете за выступление без лицензии на работу, продержали одну ночь в изоляторе и отпустили, но затем в Бангкоке снова доставили в полицию. По информации издания, все участники группы имели российское гражданство, но четверо из них также получили паспорта Израиля, пятый - Австралии, шестой - США.

По местным законам нарушителей депортировали бы в страну, по документам которой они въехали. По информации издания, сначала в Израиль планировали выдворить только Леву (Егора Бортника)*, так как остальные израильтяне приехали в Таиланд по российским документам.

«Усилия посольства в Таиланде и министерства иностранных дел Израиля увенчались успехом, и четверо израильтян купили билеты на самолет в Израиль и будут депортированы в Израиль рейсом авиакомпании El Al», - сообщил автор статьи.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не удивилась решению тайских властей. Она заявила, что страны хотели избежать проблем от людей, спонсировавших терроризм.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Израиль Музыка Таиланд Иноагенты

Новости по теме