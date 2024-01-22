Участники шоу «Экстрасенсы» назвали Александра Шепса своим «призом»

Телеведущая Лера Кудрявцева рассталась с хоккеистом Игорем Макаровым, потому что устала закрывать глаза на его алкогольную зависимость и безразличие к семье. Об этом StarHit рассказала психолог проекта «Новые пацанки» Любовь Розенберг.

«Лера Кудрявцева слишком долго старалась сохранить отношения и не разрешала себе видеть то, что происходит на самом деле. И только почувствовав полное истощение и убедившись, что семья нужна, по факту, только ей, приняла такое непростое для себя решение», - предположила специалист.

Союз Кудрявцевой и Макарова продержался 10 лет, но после завершения профессиональной карьеры мужа телеведущая не только стала зарабатывать больше него, но и страсть в их отношениях поутихла. Розенберг предположила, что спортсмен постепенно пристрастился к спиртному, но незаметно начал увеличивать дозу.

Кудрявцева сама пила после первого развода, но потом завязала, поэтому тяга к спиртному является для нее триггером.

Психолог отметила, что причин развода может быть много, но алкоголизм мужа и равнодушие по отношению к семье подтолкнули артистку к принятию такого решения.

До этого Лера Кудрявцева отреагировала на едкие комментарии и оскорбления со стороны хейтеров. Она иронично подметила, что ненавистники знают о жизни телеведущей больше, чем она сама. При этом у самих злопыхателей жизнь счастливая и самая правильная.

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