Участники шоу «Экстрасенсы» назвали Александра Шепса своим «призом»
Съемки шоу «Экстрасенсы. Реванш» стали настоящим испытанием для медиума и члена жюри Александра Шепса. Участники проекта решили устроить с ним дуэль и назвали его своей главной «наградой», сообщило издание ОСН.
В рамках проекта выбывшие участники предыдущих сезонов «Битвы экстрасенсов» могут снова продемонстрировать свои способности. Ведунья Ангелина Изосимова заявила, что будет бороться не только с коллегами, но и с Александром Шепсом.
Экстрасенс назвала медиума своим «призом». Женщина смогла успешно пройти испытание, а Шепс угадал имя матери одного из гостей. Тот заверил, что его нельзя «прочесть» из-за так называемой защиты.
«Это настоящее пенальти!» - сказал ведущий шоу Марат Башаров.
В итоге медиум рассказал о «защищенном» мужчине, вызвав его удивление.
В декабре на телеканале ТНТ показали финальную серию шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших».
Впервые в истории проекта победу разделили два участника - Влад Череватый и Олег Шепс.