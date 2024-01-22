22 января 2024, 01:29

Участники шоу «Экстрасенсы» назвали Александра Шепса своим «призом»

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Съемки шоу «Экстрасенсы. Реванш» стали настоящим испытанием для медиума и члена жюри Александра Шепса. Участники проекта решили устроить с ним дуэль и назвали его своей главной «наградой», сообщило издание ОСН.

В рамках проекта выбывшие участники предыдущих сезонов «Битвы экстрасенсов» могут снова продемонстрировать свои способности. Ведунья Ангелина Изосимова заявила, что будет бороться не только с коллегами, но и с Александром Шепсом.

Экстрасенс назвала медиума своим «призом». Женщина смогла успешно пройти испытание, а Шепс угадал имя матери одного из гостей. Тот заверил, что его нельзя «прочесть» из-за так называемой защиты.

«Это настоящее пенальти!» - сказал ведущий шоу Марат Башаров.

В итоге медиум рассказал о «защищенном» мужчине, вызвав его удивление.

В декабре на телеканале ТНТ показали финальную серию шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших».

Впервые в истории проекта победу разделили два участника - Влад Череватый и Олег Шепс.

Награды Экстрасенсы Телевидение Марат Башаров
22 января 2024, 02:15
Плата за мат. Комика Алексея Щербакова захотели оштрафовать на 5 миллионов рублей
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Комика Алексея Щербакова захотели оштрафовать на пять миллионов рублей и обязать удалить все видеоролики за мат на выступлениях. С таким предложением выступило движение «Братство Морозов — Златоуст». Об иске общественников написал Telegram-канал Mash.

Комика Алексея Щербакова захотели оштрафовать на пять миллионов рублей и обязать удалить все видеоролики за мат на выступлениях. С таким предложением выступило движение «Братство Морозов - Златоуст». Об иске общественников написал Telegram-канал Mash.

По данным канала, заявители посмотрели все ролики юмориста и пришли к выводу, что он слишком часто использует ненормативную лексику, подавая плохой пример детям. Юмор Щербакова общественником тоже не понравился - они утверждают, что он оскорбляет человеческое достоинство.

Кроме штрафа авторы иска просят суд обязать юмориста удалить все свои ролики из Сети, а вместо них выложить видео, на котором он 88 раз зачитывает решение суда.

В апреле 2023 года новый выпуск «Что было дальше?» с блогером Хасбуллой Магомедовым (Хасбик) и комиком Богданом Лисевским набрал 12 миллионов просмотров за восемь часов. Резидентами шоу, как и прежде, стали Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров, Эмир Кашоков и Нурлан Сабуров. Шоу продолжилось после более чем годового перерыва.

Штрафы Суд Интернет Видео
22 января 2024, 01:46
Психолог назвал причины развода Кудрявцевой с хоккеистом Макаровым
РИА «Новости»
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Телеведущая Лера Кудрявцева рассталась с хоккеистом Игорем Макаровым, потому что устала закрывать глаза на его алкогольную зависимость и безразличие к семье. Об этом StarHit рассказала психолог проекта «Новые пацанки» Любовь Розенберг.

«Лера Кудрявцева слишком долго старалась сохранить отношения и не разрешала себе видеть то, что происходит на самом деле. И только почувствовав полное истощение и убедившись, что семья нужна, по факту, только ей, приняла такое непростое для себя решение», - предположила специалист.

Союз Кудрявцевой и Макарова продержался 10 лет, но после завершения профессиональной карьеры мужа телеведущая не только стала зарабатывать больше него, но и страсть в их отношениях поутихла. Розенберг предположила, что спортсмен постепенно пристрастился к спиртному, но незаметно начал увеличивать дозу.

Кудрявцева сама пила после первого развода, но потом завязала, поэтому тяга к спиртному является для нее триггером.

Психолог отметила, что причин развода может быть много, но алкоголизм мужа и равнодушие по отношению к семье подтолкнули артистку к принятию такого решения.

До этого Лера Кудрявцева отреагировала на едкие комментарии и оскорбления со стороны хейтеров. Она иронично подметила, что ненавистники знают о жизни телеведущей больше, чем она сама. При этом у самих злопыхателей жизнь счастливая и самая правильная.

Ранее психолог Александр Шахов назвал россиянам четыре признака того, что пора разводиться.

Алкоголь Громкие разводы Лера Кудрявцева психология
21 января 2024, 23:08
Новый клип Shaman попал в мировой чарт YouTube
РИА «Новости»
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Клип исполнителя Shamanа на песню «Живой» попал в мировой чарт YouTube спустя несколько дней после релиза на видеохостинге. Об этом певец сообщил в Telegram-канале.

«Благодаря вашей поддержке, клип сходу занял 35-ю строчку в топ-100 самых популярных музыкальных видео планеты», - написал он.

Shaman также добавил, что композиция уже набрала свыше двух миллионов просмотров, 117 тысяч лайков и 37 тысяч комментариев и с первого дня возглавила российские тренды YouTube.

Ранее исполнитель объяснил, что он посвятил песню «Живой» России и всем, кто страдает за правду. По его словам, новая композиция появилась в то время, когда страна уверенно идет к победе.

После выхода клипа некоторые пользователи Сети предположили, что песня «Живой» относится к Алексею Навальному и его возвращению в Москву в январе 2021 года. В ответ Shaman заявил, что «все выковыряли из носа и размазали по Telegram-каналам».

Песни Россия YouTube Shaman
21 января 2024, 18:11
Shaman объяснил смысл песни «Живой» после домыслов про Навального
РИА «Новости»
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Певец Shaman посвятил новую песню «Живой» России и всем, кто страдает за правду. В интервью «Подъему» исполнитель рассказал, что новая композиция появилась в то время, когда страна идет к победе.

«Фантазия людей безгранична. Каждый видит то, что хочет. Как говорил президент [Владимир Путин], болтовня, которую нечего обсуждать», - сказал артист.

Shaman отметил, что песня и клип «Живой» вышли в Крещенский сочельник, они посвящены героям тысячелетней русской истории и всей стране. Последняя, добавил он, в непростое для всех время неумолимо идет к победе.

Такой комментарий певец дал после появления в Сети версии, что клип на песню «Живой» он якобы посвятил Алексею Навальному и его возвращению в Москву в январе 2021 года. По словам Shaman, «все выковыряли из носа и размазали по Telegram-каналам».

Клип «Живой» за сутки после выхода набрал более одного миллиона просмотров, к вечеру 21 января на YouTube его посмотрели более двух миллионов раз.

Ранее певец Shaman подтвердил, что стал доверенным лицом Путина на выборах.

Песни Россия Алексей Навальный Shaman

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