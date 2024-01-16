Участника «голой» вечеринки Ивлевой поставили на воинский учет

«Николай встал на воинский учет и прошел медкомиссию, как и любой другой законопослушный гражданин. Сейчас решается вопрос о категории годности к военной службе», - сообщил он.

Попов подчеркнул, что Васильев поддерживает и любит Россию, а также считает службу в Вооруженных силах почетной обязанностью.

В декабре VACIO принял участие в ставшей скандальной «голой» вечеринке в Москве , которую организовала блогер Анастасия Ивлеева. Рэпер появился на мероприятии лишь в одном носке на гениталиях.

Позднее музыканта оштрафовали на 200 тысяч рублей и арестовали на 15 суток за пропаганду ЛГБТ*, а в начале января он вновь вернулся в камеру на 10 суток из-за неповиновения полиции.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.