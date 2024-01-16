16 января 2024, 14:43

Участника «голой» вечеринки Ивлевой поставили на воинский учет

РИА «Новости»
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Музыкальный исполнитель VACIO (Николай Васильев) встал на воинский учет и прошел медицинскую комиссию после освобождения из-под ареста. Об этом РИА «Новости» рассказал его адвокат Роман Попов.

«Николай встал на воинский учет и прошел медкомиссию, как и любой другой законопослушный гражданин. Сейчас решается вопрос о категории годности к военной службе», - сообщил он.

Попов подчеркнул, что Васильев поддерживает и любит Россию, а также считает службу в Вооруженных силах почетной обязанностью.

В декабре VACIO принял участие в ставшей скандальной «голой» вечеринке в Москве , которую организовала блогер Анастасия Ивлеева. Рэпер появился на мероприятии лишь в одном носке на гениталиях.

Позднее музыканта оштрафовали на 200 тысяч рублей и арестовали на 15 суток за пропаганду ЛГБТ*, а в начале января он вновь вернулся в камеру на 10 суток из-за неповиновения полиции.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Военные Россия Музыка
16 января 2024, 05:53
Певица Лолита призналась в наличии альтернативных источников дохода
РИА «Новости»
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Певица Лолита Милявская призналась, на какие средства будет жить в случае отмены ее концертов в России. Об альтернативных источниках дохода артистка рассказала изданию «Ридус».

«Рассчитываю на пенсию и Onlyfans. Последнее - шутка», - заявила Милявская.

Так артистка прокомментировала новость об очередной отмене ее концерта после участия в откровенной вечеринке Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» в декабре 2023 года. Видео с извинениями не спасло ситуацию.

Выступления певицы уже отменили в Омске и Новосибирске , запланированные на 27 марта и 2 апреля соответственно. Это не мешает Лолите по-прежнему заявлять, что она не собирается никуда уезжать из России, в которой она живет с 16 лет.

Ранее певец Феликс Царикати, который недавно общался со звездой, рассказал, что Лолита чувствует себя непросто после шквала негатива в свою сторону из-за появления на «голой» вечеринке. По его словам, он никому не желает подобного, добавив, что такие артисты никуда не уехали, не предали родину, не оскорбляли коллег и поклонников, честно зарабатывая свой хлеб в России.

Доходы Концерты Россия Деньги Лолита Милявская Анастасия Ивлеева
16 января 2024, 03:49
Янковский сыграет тюремного палача в новом сериале
РИА «Новости»
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Актер Иван Янковский сыграет сотрудника тюрьмы, который исполняет смертельные приговоры, в новом драматическом сериале «Аутсорс». Съемки проекта уже начались. Об этом написало издание РБК Life со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра Okko.

По данным издания, сериал снимается по мотивам повести Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера». События разворачиваются в середине 1990-х, когда в России существовала смертная казнь. Янковский сыграет сотрудника тюрьмы, который приводит в исполнение смертные приговоры. Предприимчивый герой пришел к выводу, что право на убийство преступника должны получить близкие его жертв. Эта идея превратилась для него в своеобразный бизнес.

«Это история о том, что в жизни важно иметь смелость принимать решения, и за эти решения брать на себя ответственность», - заявил режиссер сериала Душан Глигоров.

Ранее Янковский, исполнивший роль Вовы Адидаса в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», эмоционально поблагодарил зрителей и поклонников проекта.

Сериалы Кино Тюрьмы Приговоры Фильмы Россия Актеры
16 января 2024, 02:06
Таисия Повалий купит дом в Подмосковье за 45 млн рублей
Unsplash
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Певица Таисия Повалий планирует купить собственный дом. Недвижимость стоимостью 45 миллионов рублей она присмотрела в Подмосковье, сообщила программа Пятого канала «Светская хроника».

«Я привыкла всю жизнь жить на земле. И для меня трава, земля, лес, цветы - это моя отдушина, моя жизнь. Поэтому, конечно, на 13 этаже сидя, я мечтаю, заглядывая в интернет, и так себя утешаю, что скоро ты поедешь в какой-нибудь домик», - рассказала звезда.

Повалий 17 лет выступает для зрителей в России. Все это время певица вместе с мужем снимает трехкомнатную квартиру в Москве. Каждый месяц она отдает за аренду почти 150 тысяч рублей.

Несколько лет назад в столицу переехала 80-летняя мать артистки, поэтому Повалий стала искать частный дом. В течении 2023 год они смотрели варианты в Подмосковье, однако найти коттедж, который отвечал бы всем запросам, получилось только сейчас.

Приблизительная стоимость коттеджа с мебелью составляет 45 миллионов рублей. Повалий решила оформить ипотеку. Она надеется, что ее гастрольный график в ближайшие годы не изменится, и тогда она сможет досрочно погасить кредит.

Российская теннисистка Мария Шарапова купила особняк в штате Калифорния. Дом обошелся ей в 11,5 миллиона долларов.

Недвижимость Кредиты Ипотека
16 января 2024, 01:27
«Это не Никита». Волочкова позвонила Анисиной после интимного видео с ее мужем
РИА «Новости»
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Балерина Анастасия Волочкова, оказавшаяся в центре скандала после слитого в Сеть интимного видео с Джигурдой, заявила, что недавно разговаривала с его супругой Мариной Анисиной. Последняя заявила, что на кадрах якобы «не Никита». Об этом сообщило издание MSK1.RU.

«Я вчера разговаривала с женой Никиты Джигурды. На видео она никак не отреагировала. Она сказала, что это не Никита. Они вот так вот поступают, нелюди», - заявила балерина.

При этом балерина возмущена поведением Джигурды. По ее словам, после такой подлости она перестала считать его своим другом. Волочкова добавила, что не следит за публикациями в Сети.

Ранее участники движения «Ветераны России» потребовали отстранить балерину от работы и не допустить проведения ее шоу для детей. Их возмутило слитое в Сеть домашнее видео, на котором Джигурда обнимает и целует в трусы Волочкову.

По мнению председателя общественной организации «Ветераны России» Ильдара Резяпова, Джигурда и Волочкова должны понести административную ответственность после публикации таких скандальных кадров. Он считает, что они ведут к расколу общества.

Скандалы Видео Россия Анастасия Волочкова

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