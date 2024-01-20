Участница «голой» вечеринки Анна Asti выехала из России

По данным канала, Анна Asti планирует зимовать за границей, а потом вновь вернуться к выступлениям на родине.

Кроме того, артистка уже снизила цены на свои выступления. До участия в скандальной вечеринке Анна Asti брала за концерт 10 миллионов рублей, а теперь стоимость опустилась до семи миллионов.

Шквал негатива со стороны общественности обрушился на звезд шоу-бизнеса после их появления на «голой» вечеринке в столичном клубе «Мутабор». Среди приглашенных было много артистов: Филипп Киркоров , Лолита Милявская, Анна Asti, Дима Билан и другие.

В декабре в ремейке «Иван Васильевич меняет все» пересняли некоторые сцены, в которых участвовала Анна Asti. Вместо нее роль куклы Барби сыграла вокалистка Клава Кока. Московский клуб Gipsy отменил новогоднее выступление Анны Asti.