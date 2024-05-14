«Собчак сыграла вообще для меня ключевую роль», - отметила Бузова.

Она пояснила, что в начале проекта захотела уйти из-за негативного отношения к себе со стороны других участников. Она тяжело переживала унижения, оскорбления и другие обиды. Однако Собчак, будучи ведущей проекта, остановила будущую артистку.

«Она меня успокоила. Она начала мне говорить очень правильные вещи, что убегать - это проиграть», - рассказала Бузова.

Певица вспомнила, что после общения Собчак подарила ей духи, которые она впоследствии долго использовала, стараясь экономить.

Ранее Бузова потребовала от руководства ТНТ приз за победу в шоу «Дом-2». Она напомнила, что во время розыгрыша недвижимости они с Романом Третьяковым были единственной парой.