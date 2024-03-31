У звезды «Друзей» обнаружили 30 поражений головного мозга

«Самое большое - за правым глазом, и он очень болит», - рассказала она.

На фоне этого Эпплгейт раскрыла некоторые подробности своей жизни. Она призналась, что носит памперс. К тому же, 52-летнюю актрису преследует постоянное чувство тревожности.

Звезда «Друзей» также пошутила, что даже после выздоровления продолжит пользоваться парковкой для инвалидов. Актрисе понравилось кататься в инвалидном кресле, когда, например нужно сесть в самолет.

В октябре 2023 года стало известно о смерти актера Мэттью Перри , наиболее известного по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья». Он скончался после тренировки по пиклболу. Смерть наступила из-за остановки сердца.