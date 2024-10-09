09 октября 2024, 10:24

У Василия Ливанова выявили опасное поражение мозга

РИА «Новости»
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Актеру Василию Ливанову диагностировали поражение головного мозга и паралич правой части тела. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Также, по данным канала, у 89-летнего артиста выявили признаки сердечной и дыхательной недостаточности. Положительной динамики в его состоянии нет, он по-прежнему в реанимации на ИВЛ. Состояние артиста оценивают как тяжелое.

Ливанова госпитализировали с инсультом 29 сентября. Его прооперировали. Во время операции актер пережил остановку сердца.

Наибольшую известность он получил как исполнитель роли Шерлока Холмса в серии фильмов Игоря Масленникова. При этом сам Ливанов утверждает , что режиссер не хотел брать его на роль и видел в ней Александра Кайдановского или Сергея Юрского.

Больницы Болезни
09 октября 2024, 05:04
Дочь Киркорова сняла шутливое видео об участии отца в вечеринках Пи Дидди
РИА «Новости»
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Наследница певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория выложила в своих соцсетях ироничное видео, упомянув скандал, связанный с американским рэпером Пи Дидди. Об этом сообщил журнал WomanHit.

Дочь артиста пошутила, что Киркоров вполне мог попасть в список участников скандальных вечеринок американского музыканта. По ее словам, она не хотела бы увидеть его имя среди гостей рэпера.

В конце ролика девочка спародировала певца, нарисовав себе фломастером бороду. Пользователи отметили, что она очень похожа на своего отца, а глава и вовсе папины.

Ранее отцу Филиппа Киркорова запретили водить автомобиль , так как он принимает препараты, при которых необходимо воздержаться от деятельности, требующей высокой концентрации внимания. Состояние Бедроса Киркорова резко ухудшилось в конце августа.

Его госпитализировали и провели операцию для проверки кардиостимулятора.

США Дети Скандалы Филипп Киркоров Россия Шоу-бизнес
09 октября 2024, 04:14
«Она как машина». Галустян назвал Бузову идеальным партнером
РИА «Новости»
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Соведущей комика Михаила Галустяна в последнем сезоне шоу «Звезды в джунглях» стала певица Ольга Бузова. В интервью «Газете.ru» артист похвалил коллегу за работоспособность и рассказал о ее роли в проекте.

Съемки прошли в Колумбии, где стояла невыносимая жара и высокая влажность. Галустян признался, что это стало серьезным испытанием не только для конкурсантов, но и для команды. Бузову артист назвал большим профессионалом за готовность много работать, несмотря ни на что.

«Я говорил про непростые условия и жару, так вот она вообще как машина! А ведь ей надо вставать на два часа раньше, чтобы сделать мейкап, одеться, привести себя в порядок. У нее все четко и слажено. Идеальный партнер на площадке», - сказал он.

Галустян любил шутить, комментировать испытания и подбадривать участников, а Бузова, по его словам, прекрасно справлялась с разрешением интриг и любовных треугольников. Комик сказал, что она стала главной по «тонким душевным темам».

Сама Бузова рассказала журналистам об экстремальном случае на съемках шоу «Новые звезды в Африке». По ее словам, тайфун снес палаточный лагерь.

Ольга Бузова Шоу-бизнес Михаил Галустян
08 октября 2024, 12:50
«Машина времени» потребовала 100 тысяч евро за корпоративы у россиян
РИА «Новости»
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Группа «Машина времени» готова выступать перед россиянами на частных мероприятиях за гонорар в 100 тысяч евро. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Канал опубликовал райдер группы. Согласно документу, музыканты требуют пятизвездочную гостиницу с тренажерным залом, бассейном и спа, а также по 100 долларов суточных на человека.

В гримерке должны стоять девять бутылок алкоголя определенных марок и закуски, которые требуют закрывать пищевой пленкой. Кроме того, необходимо согласовывать любые контакты с прессой и перечень спонсоров мероприятия. Сам корпоратив должен проходить за пределами России. За нарушения предусмотрен штраф в размере 50%.

В мае продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что лидер «Машины времени» Андрей Макаревич* поднял стоимость гастролей , поскольку у него сейчас нет работы, он живет на накопления и авторские отчисления.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Концерты Музыка Шоу-бизнес
08 октября 2024, 01:35
Врач рассказал, как Сергею Жукову живется без пупка
РИА «Новости»
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Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков перенес некроз и лишился пупка. Хирург и преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов сообщил Life.ru, что отсутствие пупочной впадины вряд ли вызвало у него проблемы в повседневной жизни.

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков перенес некроз и лишился пупка. Хирург и преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов сообщил Life.ru , что отсутствие пупочной впадины вряд ли вызвало у него проблемы в повседневной жизни.

По его словам, обычно в пупочной грыже хирурги находят участок кишечника или петлю сальника. Умнов сообщил, что этот недуг могут вызвать две группы факторов - предрасполагающие и производящие.

«К первым относится слабость соединительной ткани и наличие слабого места передней брюшной стенки, в данном случае - пупочное кольцо. Производящими факторами называют запоры, тяжелый физический труд, повышение внутрибрюшного давления», - сказал он.

Хирург заявил, что во внеутробной жизни пупочная впадина никак не связана с дыханием или питанием человека. Поэтому Умнов допустил, что отсутствие пупка не принесло певцу серьезных неудобств.

Жуков рассказал о проблемах со здоровьем в программе НТВ «Секрет на миллион». Он поздно обратился к врачу, и на месте пупочной грыжи развился некроз тканей. Хирурги провели певцу несколько операций, и он остался без пупка.

Болезни Шоу-бизнес Сергей Жуков

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