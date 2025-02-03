03 февраля 2025, 09:20

У Татьяны Тарасовой обнаружили проблемы с сердцем

Global Look Press
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У заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой появились боли в сердце, из-за которых ей пришлось вызвать себе скорую. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Врачи рекомендовали специалисту лечь в больницу, но та отказалась. По данным канала, ей диагностировали гипертоническую болезнь с преимущественным поражением сердца. Скорая стабилизировала состояние Тарасовой на месте.

Ранее тренер жестко раскритиковала выступление Вали Карнавал и бронзового призера Олимпиады Никиты Кацалапова на шоу «Ледниковый период». Являвшаяся членом жюри Тарасова сообщила, что если бы судила только фигуриста, то поставила бы на 10 баллов больше. По ее мнению, из-за выступавшей в роли Уэнсдей блогера пара спотыкалась и не смогла добиться хорошего результата.

Из-за критики в свой адрес Карнавал расплакалась. Она призналась, что не сумела после первой неудачи вернуть контроль над ногами после шестичасовых тренировок.

Фигурное катание Татьяна Тарасова
03 февраля 2025, 04:02
Трехметровый крокодил едва не съел участницу Spice Girls
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Во время съемок шоу Celebrity Bear Hunt с Беаром Гриллсом за бывшей участницей группы Spice Girls Мел Би увязалась самка крокодила. Организаторы не вмешались и просто следили за охотой на звезду, сообщил Daily Express.

Стриминговая платформа Netflix устроила съемки нового шоу в джунглях на Коста-Рике. По сценарию знаменитости должны выживать в диких условиях, скрываясь от Гриллса.

В одном из выпусков за Мел Би увязалась трехметровая самка крокодила. Съемочная группа решила не вмешиваться и лишь наблюдала со стороны. Рептилия подкралась к певице, а потом резко развернулась и ушла в другую сторону. Организаторы дали животному имя Молодая Джули.

Участница другого шоу с Гриллсом, Treasure Island , пожаловалась на оставшиеся после съемок рубцы на коже и проблемы с зубами. Элисса Корриган заявила, что испытания подорвали ее здоровье.

Животные Телевидение Шоу-бизнес
03 февраля 2025, 03:20
Стало известно, кто выбыл во втором выпуске «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»
Unsplash
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На телеканале ТНТ вышел новый выпуск шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». По итогам второй серии выбыла юмористка Надежда Сысоева.

Первое голосование прошло тайно, участники выбрали двух кандидатов - Евгения Давлетшина из «народной» команды и Сысоеву из звездной. Они перешли к играм на выбывание под названием «Восьмая колонна» и «Самаркандская лягушка». Юмористка проиграла.

Давлетшин не захотел возвращаться в свою команду, но отказался уступить место девушке и снова, как в прошлом сезоне, первым выбыть из шоу. В результате Сысоевой пришлось уйти. Ее место занял комик Алексей Щербаков.

В выпуске 2 февраля появились новые участники. Приехала певица Анна Седокова , которая в прошлом конфликтовала с Сысоевой, а также Александр Арзанов и Вячеслав Чепурченко.

Ведущими шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» стали Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Участники поборются за 10 миллионов рублей.

Телевидение Шоу-бизнес
03 февраля 2025, 01:13
Появилось фото актера из «Уральских пельменей» среди заключенных
«ВКонтакте»
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Актер, участник телешоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков выступил в товарищеском матче на кубок Уполномоченного по правам человека Свердловской области по хоккею. Вместе с ним вышли на лед воспитанники Кировградской колонии, сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

Игра прошла 1 февраля на ледовой арене Кировграда. Рожков выступил за екатеринбургскую команду «Фемида», в которой играли также первый зампрокурора Свердловской области Александр Дуркин и консультант аппарата омбудсмена Сергей Санников. Их соперниками стали несовершеннолетние осужденные из Кировградской воспитательной колонии в составе команды «Звезда».

Матч длился три периода по 20 минут каждый. «Звезда» выиграла со счетом 11:8. Спортсмены получили кубок и сладкий подарок.

В прошлом Рожков был капитаном команды КВН «Уральские пельмени», а теперь участвует в одноименном телешоу. Во время пандемии он жаловался на безденежье и рассказывал о подработке заливщиком катка.

Тюрьмы Актеры Телевидение
03 февраля 2025, 00:48
Арестованного Пи Дидди увезли в больницу
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Арестованный по многочисленным обвинениям в насилии рэпер Шон Комбс, известный как Пи Дидди, временно вышел из тюрьмы. Его отвезли в больницу из-за боли в колене, сообщил New York Post.

Музыкального магната поздно вечером 30 января доставили из федерального центра заключения Metropolitan в Бруклинскую больницу. Врачи провели ему МРТ из-за боли в колене.

Какой они поставили диагноз, неизвестно. Пи Дидди уже имел проблемы с ногами после Нью-Йоркского марафона. После обследования заключенный вернулся в изолятор.

Адвокат Марк Агнифило отказался комментировать все, что связано с состоянием здоровья своего подзащитного. Представитель тюрьмы тоже не подтвердил обследование музыканта.

«Плохой Дидди» находится под следствием из-за обвинений в сексуальной эксплуатации. В декабре суд отказался освободить его под залог.

Судебный процесс начнется 5 мая.

Шоу-бизнес Пи Дидди Скандал с Пи Дидди

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