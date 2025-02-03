У Татьяны Тарасовой обнаружили проблемы с сердцем

Врачи рекомендовали специалисту лечь в больницу, но та отказалась. По данным канала, ей диагностировали гипертоническую болезнь с преимущественным поражением сердца. Скорая стабилизировала состояние Тарасовой на месте.

Ранее тренер жестко раскритиковала выступление Вали Карнавал и бронзового призера Олимпиады Никиты Кацалапова на шоу «Ледниковый период». Являвшаяся членом жюри Тарасова сообщила, что если бы судила только фигуриста, то поставила бы на 10 баллов больше. По ее мнению, из-за выступавшей в роли Уэнсдей блогера пара спотыкалась и не смогла добиться хорошего результата.

Из-за критики в свой адрес Карнавал расплакалась. Она призналась, что не сумела после первой неудачи вернуть контроль над ногами после шестичасовых тренировок.