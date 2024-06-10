У Пугачевой стало плохо со здоровьем на Кипре

По информации канала, температура на острове бьет рекорды. На этой неделе было +43 градуса - самый высокий показатель на начало июня за всю историю наблюдений. Правда сейчас «похолодало» - температура опустилась до отметки +32 градуса.

«Но легче больной артистке не становится. У нее на фоне влажности и высоких температур опухают ноги. Ходить совсем нет сил», - сказано в сообщении.

На лето Примадонна вместе с семьей планирует перебраться в Юрмалу. Там у нее есть вилла, а климат значительно мягче.

В мае о состоянии здоровья Пугачевой рассказали жители Кипра. Певицу заметил на концерте группы «ДДТ» в Лимассоле. Посетители мероприятия заметили пугающие изменения во внешности Примадонны. По их словам, Пугачева «как-то сдала», «сутулится», «у нее нарушена координация» и «отекшее лицо». Жители Лимассола также сообщили, что раньше видели певицу с супругом на прогулках, но сейчас не встречают, как будто она не выходит из дома.

В конце мая в Россию приезжал внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков. По словам соседки певицы, мужчина пытается продать дачу , которую Пугачева ему передала.