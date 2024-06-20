У Отара Кушанашвили обнаружили раковую опухоль

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«Увы, самые страшные предположения подтвердились. У Отара Кушанашвили нашли раковую опухоль. Идет операция. Молюсь о здоровье друга. И верю, что он справится», - написал он.

По словам Полупанова, у Кушанашвили обнаружили «целый букет заболеваний». Медики заявили журналисту, что он сильно запустил свое здоровье.

При этом продюсер шоумена Виктор Ладненко опроверг сообщения СМИ, что у Кушанашвили диагностировали цирроз печени. По его словам, журналиста с большим трудом удалось уговорить пройти обследование.

Кушанашвили увезли в больницу в подмосковном Красногорске. Несколько дней назад он пожаловался на сильные боли в животе и сердце.

Врачи обнаружили у журналиста Отара Кушанашвили раковую опухоль. Об этом сообщил музыкальный обозреватель Владимир Полупанов на своей странице в социальной сети « ВКонтакте ».