20 июня 2024, 17:29

У Отара Кушанашвили обнаружили раковую опухоль

РИА «Новости»
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Врачи обнаружили у журналиста Отара Кушанашвили раковую опухоль. Об этом сообщил музыкальный обозреватель Владимир Полупанов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Увы, самые страшные предположения подтвердились. У Отара Кушанашвили нашли раковую опухоль. Идет операция. Молюсь о здоровье друга. И верю, что он справится», - написал он.

По словам Полупанова, у Кушанашвили обнаружили «целый букет заболеваний». Медики заявили журналисту, что он сильно запустил свое здоровье.

При этом продюсер шоумена Виктор Ладненко опроверг сообщения СМИ, что у Кушанашвили диагностировали цирроз печени. По его словам, журналиста с большим трудом удалось уговорить пройти обследование.

Кушанашвили увезли в больницу в подмосковном Красногорске. Несколько дней назад он пожаловался на сильные боли в животе и сердце.

Врачи обнаружили у журналиста Отара Кушанашвили раковую опухоль. Об этом сообщил музыкальный обозреватель Владимир Полупанов на своей странице в социальной сети « ВКонтакте ».

Больницы Болезни Врачи Рак Отар Кушанашвили
20 июня 2024, 18:29
Агата Муцениеце пришла на премьеру фильма с возлюбленным
Global Look Press
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Актриса Агата Муцениеце пришла на премьеру приключенческой комедии «Тур с Иванушками», в которой исполнила одну из главных ролей, вместе с предполагаемым возлюбленным Иваном Чуйковым. Об этом сообщило издание РБК.

Фильм вышел в широкий прокат 20 июня. На премьерном показе ленту представили актеры Анна Пескова, Ольга Сухарева, Роман Курцын, солисты группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко, а также режиссер Марк Горобец.

Слухи о романе Муцениеце и Чуйкова возникли в начале апреля после публикации в соцсетях совместной фотосессии. Спустя полтора месяца они публично поцеловались на сцене премии телеканала RU.TV.

Неделю назад Муцениеце впервые высказалась о новой жене бывшего мужа , актера Павла Прилучного. Она также обвинила его в безразличии по отношению к их общим детям.

Фильмы Премьеры Актеры Шоу-бизнес Агата Муцениеце
20 июня 2024, 18:04
«Произошло очень странное». Юлия Высоцкая предчувствовала смерть Анук Эме
Global Look Press
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Ведущая программы «Едим дома» Юлия Высоцкая отреагировала на смерть французской актрисы Анук Эме. Своими эмоциями она поделилась в Telegram-канале.

«Со мной произошло очень странное. Два дня назад поздно вечером читала книжку и вдруг решила пересмотреть „Мужчину и женщину“. Никаких поводов не было, не искала что-нибудь хорошее старое, не хотела вспомнить что-то из французской новой волны, просто вдруг включила именно этот фильм», - рассказал телеведущая.

По ее словам, она смотрела эту ленту не меньше четырех раз. Высоцкая призналась, что дважды искренне плакала во время просмотра. Она добавила, что новость о смерти актрисы застала ее врасплох.

Анук Эме умерла 18 июня в Париже на 93-м году жизни в окружении родных. Актрису множество раз номинировали на премию «Оскар», она завоевывала «Золотой глобус» и BAFTA.

Фильмы Актеры Юлия Высоцкая
20 июня 2024, 15:07
Metallica анонсировала концерт афишей на русском языке
Global Look Press
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Американская метал-группа Metallica сделал анонс своего интерактивного концерта в игре Fortnite постером на русском языке. Публикация появилась на официальной странице коллектива в социальной сети Facebook*.

«Рев. Драйв. Рок» - написали музыканты на афише.

В комментариях к посту возмущенные поклонники оставили негативные сообщения.

«Почему по-русски?», «Какой стыд» «Какого черта?» - отреагировали некоторые пользователи на публикацию.

Ранее фронтмен Metallica Джеймс Хэтфилд сделал татуировку с прахом умершего лидера группы Motorhead Лемми Килмистера. Он смешал обычные черные с прахом ушедшего музыканта.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Концерты Песни Музыка Группа Metallica
20 июня 2024, 14:39
«Его не приглашали». В киноклубе «Эльдар» объяснили появление обвиненного в помощи ВСУ барда
Global Look Press
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Появившийся на детском фестивале «Слушай и скажи» в Москве бард Сергей Никитин, которого ранее заподозрили в помощи ВСУ, не был членом жюри. Об этом ИА «Регнум» рассказала заместитель художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар» Елена Гурко.

По ее словам, музыкант пришел на конкурс сам, купив билет. На сцену он вышел без приглашения, не будучи членом жюри.

«На сцену его не приглашали, он поднялся из зрительного зала самостоятельно для награждения одного победителя фестиваля, исполнившего песню Никитина», - заявили в кинозале.

Каким образом Никитина сфотографировали за столом жюри и во время вручения других наград, представители «Эльдара» не уточнили. Ранее организатор фестиваля Елена Решетняк заявляла, что барда не приглашали.

Мероприятие прошло 9 июня. На нем Никитин вместе с другим бардом Олегом Митяевым вручил победителям именные награды и дипломы.

Песни Фестивали конкурсы Москва

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