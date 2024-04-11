«У нее все в порядке». Юрист ответила на слухи об аресте Марии Шукшиной

По словам Вербицкой-Линник, Лидия Николаевна и ее дочь Ольга пытались связаться с Марией, однако та не ответила сестре, а «с матерью поговорила лишь спустя существенное время».

Мария Шукшина заявила, что у нее все в порядке, каких-либо подробностей она не стала приводить. По словам Вербицкой, актриса практически не разговаривает со своими родственниками и не приезжает к матери.

В интервью порталу Teleprogramma.pro адвокат семьи Шукшиных заявила, что Мария могла сама специально распространить новость о своем задержании.

Сестры Мария и Ольга Шукшины продолжают через суд бороться за авторские права на работы отца. Их мать, актриса Лидия Федосеева-Шукшина, на прошлой неделе не смогла прийти на заседание из-за плохого самочувствия.