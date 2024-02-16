16 февраля 2024, 00:14

«У меня свой путь». Вика Цыганова рассказала о несбывшемся желании иметь детей

РИА «Новости»
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Певица Вика Цыганова заявила, что всегда мечтала о большом количестве детей, как было у ее бабушки. Но после замужества забеременеть у нее не получилось, поэтому она полностью посвятила себя помощи детским домам. Такое признание исполнительница сделала в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой».

Цыганова подчеркнула, что не реагирует на попытки недоброжелателей, когда ей или мужу напоминают о бездетности.

«Я очень хотела детей, потому что у бабушки была большая семья. Я хотела еще больше, 10 детей родить. Но я понимаю, что у меня свой путь», - призналась Цыганова.

Она пояснила, что если бы родила ребенка, то не могла бы поехать в места боевых действий и поддерживать солдат, среди которых есть сироты. Также она регулярно оказывает помощь детским домам.

«Там много воспитанников и они все мои. Я в детях растворяюсь моментально», - добавила певица.

В качестве положительного примера она привела свою тетю, которой двое сыновей подарили 26 внуков.

«У всех высшее образование высшее, музыкальное, художественное. Это воспитание и ценности. К этому надо стремиться. А у нас сейчас воспитание через потребление: „на тебе, деточка, 15-й iPhone, сиди и играйся. Только меня не трогай“. А в итоге пустота и несчастный человек», - подытожила исполнительница.

В ходе интервью Вика Цыганова заявила, что современный российский шоу-бизнес стал инструментом растления артистов и зрителей. По ее словам, вершиной стала «голая» вечеринка, за которую многим звездам пришлось серьезно расплачиваться. Она добавила, что сейчас зрители должны сделать выводы из этой ситуации и открыть глаза, чтобы посмотреть, что из себя представляют российские исполнители, чтобы как-то изменить ситуацию.

Дети Музыка Интервью Шоу-бизнес
16 февраля 2024, 00:56
«Был жестким». Певец Соколовский рассказал о контракте с Меладзе
РИА «Новости»
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Певец Влад Соколовский признался, что его контракт с Костантином Меладзе был жестким, но продюсер никогда не давил на молодых артистов. Об этом исполнитель рассказал в интервью журналу Voice.

Соколовский получил известность благодаря проекту «Фабрика звезд-7». После него он подписал контракт с Меладзе и начала выступать вместе с Дмитрием Бикбаевым в дуэте «БиС». В 20 лет певец ушел из группы и начал сольную карьеру.

«С Костей у нас был проект на семь лет, но когда мне исполнилось 18, я уже ничего не подписывал, и в 20 лет ушел в сольное плавание. Как и любой контракт того времени, он был жестким, но продюсер на меня никогда им не давил», - рассказал Соколовский.

При этом певец заявил, что Меладзе давал молодым артистам слишком много воли, чего, возможно, делать не стоило.

Певец признался, что «БиС» распался из-за того, что Бикбаев, Меладзе и сам Соколовский, как «трехглавый дракон», смотрели в разные стороны.

В марте 2022 года стало известно, что Влад Соколовский во второй раз стал отцом. У него родился сын от Ангелины Сурковой. Кроме того, у певца есть дочь от бывшей жены Риты Дакоты.

Музыка Интервью
15 февраля 2024, 23:35
«Не мог раскрыться». Вика Цыганова рассказала о неудачной попытке Пугачевой раскрутить Shaman
РИА «Новости»
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Исполнитель Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) пробивался на большую сцену не один год пока не нашел подходящего продюсера. Самым неудачным опытом для него оказалась работа с Аллой Пугачевой. Об этом в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой рассказала певица Вика Цыганова.

Она подчеркнула, что знает Ярослава не первый год. Видела и общалась с ним задолго до его взлета.

«У него всегда был интересный голос. Я видела, как он поднимался, как им пыталась заниматься семья примадонны. Ее дочь (Кристина Орбакайте - прим.ред.) с ним пела и сама Пугачева. <…> Но ему дали песню, которая даже вокально была ему неудобна, в ней он не мог раскрыться», - рассказала Цыганова.

Певица добавила, что после Ярославом занялась Пелагея, обратившая на него внимание на шоу «Голос». Цыганова подчеркнула, что до сих пор считает результаты финального голосования сфальсифицированными, а второе место исполнителя несправедливым.

Она отметила, что Shaman встретил человека, который смог его поднять и раскрыть. Потому что другим талантливым артистам, которые получили только минуту славы, такие люди на пути не встретились «Мы видели столько голосов за последние 10 лет, а пробиться смогли только единицы. Где Сережа Волочков, где Дина Гарипова? (победители первого и второго сезона шоу „Голос“ - прим. ред.) Мы видим одних и тех же, которых я не хочу перечислять. И появился Shaman», - подчеркнула Цыганова.

Она добавила, что сейчас молодой исполнитель проходит «испытание славой» и себе практически не принадлежит, так как поднявшие его люди эксплуатируют его талант и голос. Вика Цыганова пожелала певцу удачи и попросила сохранить себя, что для настоящего творчества.

Шоу Голос Песни Алла Пугачева Shaman
15 февраля 2024, 23:22
Скончалась советская актриса Хатуна Котрикадзе
РИА «Новости»
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В возрасте 68 лет ушла из жизни известная грузинская актриса Хатуна Котрикадзе. О ее смерти сообщил «Sputnik Грузия» со ссылкой на политика Эку Херхеулидзе.

«Умерла краса грузинского кино, мама моего друга и любимая с детства Хатуна Котрикадзе», - написала она в соцсетях.

Артистка скончалась в Тбилиси 15 февраля. Причины ее смерти неизвестны. Прощание с Котрикадзе состоится 18 января.

В кино 15-летняя актриса дебютировала в фильме Сосо Чхеидзе «Пятнадцатая весна». Она также сыграла в музыкальной лирической комедии «Незадачливые похитители» и ленте «Веселый роман».

Грузия Кино Фильмы
15 февраля 2024, 22:37
Концерт Геннадия Хазанова потребовали отменить в Москве
РИА «Новости»
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Общественники из движения «Ветераны России» обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с призывом отменить концерт артиста Геннадия Хазанова в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В своем обращении общественники указали, что после начала спецоперации Хазанов уехал из России. Позже он опубликовал видео, в котором назвал любовь к родине чувством, «присущим рабам».

По мнению «Ветеранов России», таким образом артист якобы скрытно поддержал Вооруженные силы Украины. Также Хазанова попросили проверить по делу о дискредитации российской армии.

В марте 2022 года стало известно об отъезде Геннадия Хазанова из России. Артист несколько месяцев жил в Латвии, где проходил лечение. Подробности заболевания до сих пор не раскрывались.

Неделю назад во Владивостоке отменили концерт Кристины Орбакайте. Певица планировала выступить с программой «На Бис!» 19 марта.

Концерты Следственный комитет России

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