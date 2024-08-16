16 августа 2024, 01:47

«У меня нет мамы». Дочь Киркорова впервые поделилась тайной своего рождения

РИА «Новости»
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Дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория рассказала, что родилась от суррогатной матери. Об этом сообщило издание StarHit.

«Открою тайну: у меня нет мамы. Я от суррогатной матери», - заявила 12-летняя наследница артиста.

Киркоров несколько лет назад раскрыл тайну появления на свет своих детей, отметив, что сурмама никогда не заявит о себе.

При этом артист сказал в программе «Секрет на миллион» на НТВ, что его коллега Сергей Лазарев правильно сделал, что скрывал сына. По его мнению, Россия к таким откровениям пока не готова, так как он уже много нареканий получил из-за рождения наследников от суррогатной матери.

Недавно исполнитель опубликовал совместные фотографии с повзрослевшими детьми, отдыхающими в Греции. Пользователи Сети отметили внешнее сходство наследников с Киркоровым, отметив, что них «одно лицо на троих», причем больше всего на отца оказалась похожа Алла-Виктория.

В прошлом месяце дочь певца опубликовала в Сети юмористический ролик, высмеивающий Филиппа Бедросовича, за что ее раскритиковал певец Юлиан. Он назвал это «дном и непотребством».

Дети Филипп Киркоров Семья
15 августа 2024, 10:34
Налоговая заблокировала счета компании солиста Uma2rman
РИА «Новости»
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Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании солиста Uma2rman Владимира Кристовского из-за неоплаченных налогов на сумму около 400 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника канала, музыкант учредил компанию ООО «Ума» в 2022 году с планами открыть кафе, но позже отказался от этой идеи. Компанию при этом артист закрывать не стал. В результате образовался долг в 390 тысяч рублей, а декларации в ФНС владелец ИП не подал вовремя.

Сейчас 48-летний Кристовский гастролирует по России со своей группой и не планирует заниматься ресторанным бизнесом, уточнил Shot.

В апреле на Кристовского подали в суд с требованием вернуть долг за корпоративную связь для кафе, которое исполнитель так и не открыл.

Ранее ФНС заблокировала счета певицы Глюкозы (настоящее имя - Наталья Чистякова-Ионова) после концерта в Красноярске. Причиной блокировки стал долг певицы перед налоговой в размере 262,817 тысячи рублей.

Долги Налоги ФНС РФ
15 августа 2024, 03:59
Седокова снялась в бикини после слухов о разводе с мужем
РИА «Новости»
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Певица Анна Седокова снялась в откровенном образе после примирения с мужем. Видео она показала на своей странице в социальной сети Instagram*.

На нем 41-летняя исполнительница предстала в нюдовом бикини. Седокова снималась, лежа в шезлонге. Она завязала волосы в небрежный пучок, оставив несколько вьющихся прядей у лица. Также бывшая солистка группы «ВИА Гра» нарастила длинные ногти, покрыв их розовым лаком.

Седокова ранее заявила, что чуть не развелась с мужем , баскетболистом Янисом Тиммой после четырех лет совместной жизни. Но передумала чуть ли не в последний момент. Сейчас 41-летняя певица живет в Москве, пока ее супруг работает в США. Звезда уже не раз говорила о серьезных разногласиях в семье.

Недавно Седоковой сделали экстренную операцию в одной из столичных клиник. После выписки певице потребуется длительное восстановление.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Instagram Москва Анна Седокова
14 августа 2024, 23:52
Вдовец Заворотнюк впервые появился на публике после ее смерти
РИА «Новости»
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Российский фигурист и хореограф Петр Чернышев впервые за долгое время появился на публике после смерти Анастасии Заворотнюк, посетив премьеру ледового шоу Татьяны Навки. Об этом сообщил Пятый канал.

Вдовец вышел в свет с длинными волосами и густой бородой, весь в черном. По словам очевидцев, Чернышов еще не до конца пришел в себя.

На презентации шоу «Вечера на хуторе» в ледовом дворце «Айсберг» в Сириусе он также не планировал появляться, но пришлось, так как Навка заболела. Чернышов проконтролировал премьеру и поддержал участников проекта. Сам он сейчас в постановках не задействован.

«Я оказался здесь внепланово, таким вспомогательным десантом», - рассказал он на пресс-конференции.

На вопрос журналистов, чем он будет заниматься дальше, ответил, что пока у него нет никаких планов.

Ранее Чернышов начал судиться с застройщиком из-за квартиры в Москве, доставшейся ему в наследство от супруги.

Фигурное катание Анастасия Заворотнюк Россия
14 августа 2024, 19:39
Музыкант из «Машины времени» попал в аварию в Москве
РИА «Новости»
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Под эстакадой в районе Садово-Сухаревской улицы в Москве столкнулись несколько автомобилей. Среди них была машина музыканта и трубача группы «Машина времени» Александра Дитковского, сообщил РЕН ТВ.

«В меня въехал автомобиль. Водитель отвлекся и проехал на запрещающий [сигнал]», - пояснил артист, заметив, что этот поступок и спровоцировал аварию.

Машина, в которой ехал Дитковский, получила повреждения. Сам он не пострадал и собирается 14 августа уехать на гастроли.

В обстоятельствах ДТП предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

Александр Дитковский родился в Москве в 1968 году, окончил школу имени Гнесиных по классу трубы, получил диплом Академии Гнесиных. Выступал в разных музыкальных коллективах, в том числе в составе группы «Машина времени».

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