«У меня нет мамы». Дочь Киркорова впервые поделилась тайной своего рождения

«Открою тайну: у меня нет мамы. Я от суррогатной матери», - заявила 12-летняя наследница артиста.

Киркоров несколько лет назад раскрыл тайну появления на свет своих детей, отметив, что сурмама никогда не заявит о себе.

При этом артист сказал в программе «Секрет на миллион» на НТВ, что его коллега Сергей Лазарев правильно сделал, что скрывал сына. По его мнению, Россия к таким откровениям пока не готова, так как он уже много нареканий получил из-за рождения наследников от суррогатной матери.

Недавно исполнитель опубликовал совместные фотографии с повзрослевшими детьми, отдыхающими в Греции. Пользователи Сети отметили внешнее сходство наследников с Киркоровым, отметив, что них «одно лицо на троих», причем больше всего на отца оказалась похожа Алла-Виктория.

В прошлом месяце дочь певца опубликовала в Сети юмористический ролик, высмеивающий Филиппа Бедросовича, за что ее раскритиковал певец Юлиан. Он назвал это «дном и непотребством».