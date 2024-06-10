Актриса и телеведущая Яна Троянова* заявила в интервью, что Россия довела ее до алкоголизма. Слова артистки привело издание « Московский комсомолец ».

«Моя страна родила меня алкоголичкой. У меня много предъяв! Я имею право с ней так разговаривать», - сказала Троянова*.

Кроме того, актриса раскритиковала «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, которая якобы показала, что у России нет будущего. Троянова* добавила, что не простит звезду за поддержку своей страны.

Ранее на ухавшую во Францию артистку предложили завести уголовное дело за слова о президенте России Владимире Путине. В передаче украинского ведущего Дмитрия Гордона* она высказала угрозы убийством в адрес главы государства.

* Включены Министерством юстиции России в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента.