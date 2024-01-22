«У меня бронхиолит». Актриса Талызина подтвердила свою госпитализацию

«Да, у меня болезнь называется бронхиолит. Я хорошо себя чувствую», - заявила она.

О прогнозах врачей актриса театра и кино ничего не сказала, но поблагодарила за звонок и беспокойство.

Год назад в СМИ появились слухи об обмороке артистки во время празднования 88-го дня рождения. Тогда Талызина опровергла новость о своей госпитализации. Актриса страдала от проблем с давлением, но к приезду скорой ей стало лучше.

Валентина Талызина снялась в более чем в 100 фильмах и телесериалах. Она играла в таких картинах как «Приморский бульвар», «После дождичка в четверг», «Ирония судьбы, или с легким паром!» Кроме того Талызина известна благодаря озвучиванию фильмов и мультфильмов, например, мамы Риммы в серии мультфильмов «Простоквашино».