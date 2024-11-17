У банкрота Блиновской обнаружили элитную недвижимость в Дубае

В них указано, что Елена Блиновская, гражданка России, чьи имя, фамилия и дата рождения полностью совпадают с данными известной «королевы марафонов», владеет недвижимостью в нескольких престижных районах Дубая, включая Dubai Hills, Madinat Jumeirah Living и Nad Al Sheba.

В этих районах можно найти как дома с квартирами и апартаментами, так и роскошные виллы, таунхаусы и пентхаусы. Согласно документам, Блиновская владеет недвижимостью в элитном жилом комплексе Marina Shores.

Ранее Блиновская ради погашения долгов согласилась продать дом. Ее адвокат Иван Морозов рассказал, что женщина готова пойти на крайние меры. Сейчас основной долг блогера - перед ФНС, он составляет 587 миллионов рублей.

«Королева марафонов» Елена Блиновская, признанная банкротом в России, владеет элитной недвижимостью в нескольких престижных районах Дубая, которые только начинают развиваться и пользоваться спросом. Об этом сообщило РИА «Новости» , ознакомившись с регистрационными документами.