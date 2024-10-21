21 октября 2024, 18:23

У артистки Алены Яковлевой заподозрили аппендицит

РИА «Новости»
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Народную артистку России Алену Яковлеву экстренно госпитализировали с подозрением на аппендицит. В беседе с агентством новостей «Москва» 63-летняя актриса сообщила, что не смогла посетить запланированную творческую встречу в Театре имени Вахтангова из-за состояния здоровья.

По словам Яковлевой, ее увезли на скорой помощи сразу после завершения спектакля. В НИИ имени Склифосовского врачи допустили, что у артистки аппендицит. Если диагноз подтвердится, то Яковлевой может потребоваться операция в течение ближайших трех-четырех дней.

Актриса высоко оценила работу медицинского персонала, подчеркнув, что за ее состоянием следят квалифицированные специалисты, а диагностика в больнице на высоком уровне.

Ранее бывшего участника группы Little Big и лидера рок-группы Jane Air Антона Лиссова выписали из Мариинской больницы в Петербурге. До этого он жаловался на боли в области сердца. По словам артиста, инфаркт у него исключили.

Врачи Актеры Москва
21 октября 2024, 12:14
Анна Седокова подала на развод с баскетболистом Янисом Тиммой
РИА «Новости»
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Певица Анна Седокова подала заявление на развод со своим третьим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Судя по данным портала судов общей юрисдикции Москвы, документы поступили 16 октября. 

Дату разбирательства еще не назначили.

Седокова и Тимма познакомились в 2019 году, когда баскетболист играл за подмосковные «Химки». В 2020 году пара связала себя брачными узами.

Для Анны Седоковой развод станет третьим. С первым мужем, футболистом Валентином Белькевичем, она была вместе с 2004 по 2006 год. Затем певица вышла замуж за предпринимателя Максима Чернявского в 2011 году, но их брак также завершился разводом через два года.

Ранее певец Шаман (Ярослав Дронов) сообщил о разводе с Е леной Мартыновой. Он подтвердил эту новость, опубликовав свидетельство о расторжении брака на своей странице в Telegram.

Громкие разводы Анна Седокова
21 октября 2024, 09:45
Милохин решил не помогать «бомжующей» из-за хейтеров семье приемного отца
РИА «Новости»
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Приемный отец популярного тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев вместе с семьей вынужден жить в гостиницах и арендованных квартирах из-за того, что неизвестные попытались поджечь их дом и оставили записку с угрозами. Об этом мужчина рассказал Telegram-каналу SHOT.

Дмитрий не обращается за финансовой помощью к своему приемному сыну, поскольку не хочет отвлекать его от подготовки к предстоящему поединку в Дубае.

Семья испытывает серьезные трудности с продажей дома в Анапе. Цену на недвижимость площадью 300 квадратов пришлось снизить с 15 до 11,9 миллиона рублей из-за полного отсутствия покупателей.

В сентябре дом Тюленевых пытались поджечь хейтеры Милохина, бросив на участок коктейль Молотова. После этого семья нашла на месте происшествия записку, авторы которой грозились отправить тиктокера на СВО, а его «семейку - в ад».

Поджоги Семья
19 октября 2024, 17:37
Экс-участника Little Big выписали из больницы
РИА «Новости»
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Бывшего участника группы Little Big и лидера рок-группы Jane Air Антона Лиссова выписали из Мариинской больницы в Петербурге. В своем Telegram-канале музыкант написал, что инфаркт у него не подтвердился.

Лиссов напомнил, что его «мастерски» погрузили в скорую и доставили в больницу.

«В Мариинской больнице был встречен тепло, обклеен датчиками, уколот и пристально осмотрен. Инфаркт исключили. С болью в сердце (уже метафорической), вынужден был написать заявление об отказе от дальнейшей госпитализации», - отметил лидер Jane Air.

Он добавил, что все концерты в силе, и уже завтра состоится выступление в Рязани. До концерта в Москве осталось 12 дней, написал Антон Лиссов.

Музыканта госпитализировали накануне. По данным Shot, Лиссов жаловался на боли в области сердца.

Больницы Музыка
17 октября 2024, 07:30
Погибший экс-солист One Direction перед смертью устроил погром в номере отеля
Global Look Press
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Бывший солист группы One Direction Лиам Пейн перед смертью употребил наркотики и утроил погром в номере отеля в Буэнос-Айресе. Об этом рассказала сотрудница гостиницы CasaSur Palermo, в которой остановился музыкант, сообщил Telegram-канал Mash.

Она отметила, что артист сначала потерял сознание в холле. Его привели в чувства и отнесли в номер, где Пейн употребил запрещенные вещества. После он устроил истерику, кричал, встал на колени и просил прощения у девушки «за его беспорядочную жизнь». Музыкант разбил ноутбук и телевизор.

Номер артиста в трехзвездочном отеле CasaSur Palermo осматривают местные правоохранители. По данным канала, специалисты уже нашли несколько свертков с неизвестным порошком.

Информация о гибели Лиама Пейна появилась в ночь на 17 октября. По данным газеты La Nación , музыкант выпал из окна с высоты третьего этажа. Предварительно, медики диагностировали у него перелом основания черепа.

Наркотики Отели

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