У актера Ливанова остановилось сердце во время операции

Артиста поместили под аппарат ИВЛ.

Он попал в больницу с инсультом 29 сентября. Перед госпитализацией актер сообщал врачам о слабости, одышке, нарушении речи и боли.

Супруга Ливанова 3 октября рассказала 360.ru, что ее муж не хочет поднимать шум вокруг своего здоровья. По ее словам, 89-летний артист сам расскажет о своем состоянии, когда сочтет это нужным. Жена актера призвала подождать и пока не переживать за его здоровье.

В апреле Ливанов ложился на обследование в кардиоцентр. Он лежал в отделении артериальной гипертензии.

Наибольшую известность актеру принесла роль Шерлока Холмса в фильмах Игоря Масленникова. За талантливую актерскую игру королева Елизавета II удостоила его ордена Британской империи. Режиссер Масленников признавался, что изначально видел в главной роли фильмов о Шерлоке Холмсе Александра Кайдановского или Сергея Юрского.