У актера из «Солдат» и «Полицейского с Рублевки» начали отниматься ноги на фоне диабета

По данным источника, 55-летний актер обратился за медицинской помощью в одну из столичных клиник. Мужчина рассказал об онемении и сильной усталости в мышцах ног, а также пожаловался на трудности и болевые ощущение при передвижении, постоянные головные боли, головокружения, слабость.

Врачи обследовали его и диагностировали сахарный диабет второго типа с осложнениями, а также - нарушения работы центральной нервной системы. Диабет второго типа может грозить некрозом костей и суставов, а также разрушением глубоких тканей и нервных волокон.

Борис Эстрин - актер театра и кино. Широкую известность он приобрел благодаря роли офицера Хворостюка в сериале «Солдаты», учителя математики Георгия Валынского в «Кремлевских курсантах».

Ранее актера и певца Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге. СМИ сообщили, что артист оказался в больнице из-за ишемической болезни сердца.