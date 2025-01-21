21 января 2025, 11:02

У актера из «Солдат» и «Полицейского с Рублевки» начали отниматься ноги на фоне диабета

Соцсети
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Состояние здоровья звезды сериалов «Солдаты» и «Полицейский с Рублевки» Бориса Эстрина резко ухудшилось. У него начали отниматься ноги, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, 55-летний актер обратился за медицинской помощью в одну из столичных клиник. Мужчина рассказал об онемении и сильной усталости в мышцах ног, а также пожаловался на трудности и болевые ощущение при передвижении, постоянные головные боли, головокружения, слабость.

Врачи обследовали его и диагностировали сахарный диабет второго типа с осложнениями, а также - нарушения работы центральной нервной системы. Диабет второго типа может грозить некрозом костей и суставов, а также разрушением глубоких тканей и нервных волокон.

Борис Эстрин - актер театра и кино. Широкую известность он приобрел благодаря роли офицера Хворостюка в сериале «Солдаты», учителя математики Георгия Валынского в «Кремлевских курсантах».

Ранее актера и певца Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге. СМИ сообщили, что артист оказался в больнице из-за ишемической болезни сердца.

Болезни Актеры Диабет
20 января 2025, 12:49
«Девушка из хрущевки». Подписчики не пощадили жену Петросяна из-за критики подделок
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На молодую жену юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову снова обрушилась волна хейта. Подписчики в Instagram* набросились на звезду из-за ее критики поддельных сумок люксовых брендов.

Все началось несколько дней назад. Брухунова поделилась удивительной, по ее словам, историей из жизни.

«Три девушки стояли с такой безумно откровенной палью Hermes. И вместо Birkin <…> у одной вообще с ошибкой написано название бренда. Это очень смешно», - заявила Татьяна.

Также она раскритиковала джинсы девушек и пакеты из супермаркета, которые, по ее оценке, еще больше омрачили их образ. Жена юмориста назвала покупку подделки смешной и призвала выбирать обычные сумки, если нет возможности купить оригинал.

Подписчики не поддержали мнение Брухуновой. Они напомнили звезде, что она сама когда-то была небогата.

«Тульская девушка из хрущевки, волею случая ставшая богатой», - написал один из пользователей.

«А может стоит посмотреть на себя?» - подхватил еще один.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Евгений Петросян Покупки
20 января 2025, 11:59
Журналисты раскрыли райдер сбежавшего из России лидера группы «Мумий Тролль»
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Осудивший спецоперацию и покинувший Россию певец и лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко в своем райдере требует заказчиков исключить любой запах табака, а также предоставить некурящего водителя, потому что артист несколько раз бросал курить. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Помимо условий с табаком, певец просит отправлять к нему только чистую машину. Если погодные условия не позволяют поддерживать аккуратный внешний вид автомобиля, то артист требует мыть транспорт несколько раз в день.

За одно выступление Лагутенко требует 8,5 миллиона рублей. Организаторы обязаны оплачивать расходы по визам, трансферу и суточным. Еще рокер летает только бизнес-классом, готов жить в пятизвездочном отеле, а в номер просит закуски, фрукты, ягоды, кефир, йогурт, зеленый чай и воду. Помимо этого хочет услуги массажиста и шторы блэкаут.

Также в гримерке артиста обязательно должны присутствовать 12 бутылок пива, творог, хумус и жевательные резинки без сахара.

В августе Лагутенко был готов спеть для русскоязычной публики в США за семь миллионов рублей. Гонорары за выступления его команда просила переводить на счет американской компании.

Отели Россия Трансферы Артисты
20 января 2025, 09:49
Меладзе тайно вернулся в Россию ради одного визита
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Певец Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию перед началом масштабного турне, чтобы посетить могилу отца. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Визит артиста проходил в режиме абсолютной секретности. Певец передвигался на нескольких тонированных внедорожниках Mercedes, которые принадлежат его сестре. В поездках по Москве Меладзе сопровождала охрана.

Исполнитель посетил могилу отца Шоты Меладзе, умершего 19 января прошлого года. На кладбище артист несколько минут не выходил из машины, пока охрана и родственники не осмотрели территорию.

Уже через месяц Меладзе отправится в большое мировое турне в честь своего 60-летия. Сначала артист даст концерты в Европе, а затем отправится в США. Меладзе не дает концертов в России, но готов выступить на частных мероприятиях.

На прошлой неделе СМИ сообщили о закрытии ресторана , принадлежавшего дочери исполнителя. Софья Меладзе открыла заведения в начале 2022 года. Ресторан прекратил работу из-за многомиллионных убытков.

Валерий Меладзе Артисты
20 января 2025, 04:24
Бузовой исполнилось 39 лет. Что загадала певица
РИА «Новости»
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Телеведущей, певице Ольге Бузовой 20 января исполнилось 39 лет. Из участницы скандального шоу она превратилась в одну из самых популярных российских артисток, а незадолго до дня рождения намекнула на новый роман и рождение детей. 360.ru узнал, чем живет звезда и что запланировала на будущий год.

О новом мужчине в жизни певицы стало известно в конце 2024 года. Она опубликовала в соцсетях совместное фото , но прикрыла лицо избранника львиной мордой, чем запустила новый мем. С ним же, судя по одежде, она сняла видео из Красной Поляны - избранник подарил ей большой букет роз. Однако его имя до сих пор неизвестно.

Поклонники застали Бузову в свадебном салоне в Москве за примеркой платьев. Стилист Никита Карстен сообщил, что она уже обсудила с ним три свадебных образа. Однако кольца на пальце певица так и не показала.

Если сплетни не врут, то загадочный мужчина станет вторым мужем звезды. В 2016 году она с большим скандалом развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Певица решила стать матерью.

Слух о беременности она запустила сама в конце августа на модном показе в музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме.

«Самое главное, когда внутри живет что-то. А как вы думаете, будет девочка или мальчик?» - сказала Бузова.

Правда, за несколько месяцев живот так и не вырос. В декабре на Fashion New Year Awards Бузова заявила, что в 2025 году решила стать матерью.

Незадолго до дня рождения она сделала себе несколько дорогих подарков - купила две брендовые сумки и исполнила мечту и побывала на концерте Coldplay. Сам праздник, судя по видео в соцсетях, певица встретит на курорте. Поклонникам же она презентовала ремикс песни «Под звуки поцелуев» от Alex Say.

Кроме Бузовой, личное счастье нашли другие знаменитости. Телеведущая Ксения Бородина приняла предложение руки и сердца от Николая Сердюкова, а Ида Галич - от Олега Ледвича.

Ольга Бузова Телевидение Шоу-бизнес

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