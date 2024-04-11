Тяжелобольного Брюса Уиллиса заметили на прогулке в Калифорнии

Актера сфотографировали, когда он вместе с ассистентом возвращался после прогулки в районе Шерман-Окс в Калифорнии. Улисс ехал на пассажирском сиденье автомобиля. На нем была красная футболка и темно-синий свитер.

В феврале прошлого года семья Брюса Уиллиса сообщила о развитии у актера прогрессирующей лобно-височной деменции. Недуг сильно повлиял на когнитивные способности звезды, у него возникли проблемы с общением. Лекарств от этой болезни пока не существует. Из-за диагноза Уиллис принял решение завершить карьеру.

В марте этого года стало известно, что младшей дочери Брюса Уиллиса и актрисы Деми Мур тринадцатилетней Таллуле поставили диагноз аутизм.