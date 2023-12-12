Тяжелобольная Кудрявцева нагрубила поклонникам, которые интересовались ее здоровьем

Кудрявцева прилетела в Минск на «Песню года», но ей стало плохо. Женщина сама приехала в больницу, где ей диагностировали воспаление легких. Телеведущая находится в медучреждении вторые сутки. Когда информация о болезни стала достоянием общественности, телефон знаменитости стал разрываться от сообщений и звонков.

«Когда написали, что у меня пневмония и я в Минске и мне плохо, мой телефон взорвался. Миллион сообщений с вопросом: „Ты как?“ <…> Зачем этот вопрос? Что бы что услышать? Что мне хорошо или это тупо бытовое любопытство?» - написала Кудрявцева.

После этого она добавила, что у нее дикая слабость, сильный кашель и температура под 40 градусов. Желающим помочь телеведущая посоветовала прислать мандарины или цветы.

Певец Сергей Лазарев ранее высказался о здоровье Кудрявцевой. Он поделился, что его соведущей по «Песне года» стало «совсем плохо».