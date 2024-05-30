«Ты самое лучшее, что у меня было». Старшая дочь Заворотнюк подтвердила смерть матери

Она рассказала, что накануне смерти Заворотнюк смартфон показал старую фотографию. Восемь лет назад они с матерью попали под дождь и спрятались под деревом. Анна пообещала, что запомнит ее такой же счастливой и любящей, как в тот ненастный день.

«Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. <…> Моя душа всегда с тобой», - написала она.

Актриса долгое время лечилась от глиобластомы головного мозга. Уехавшая за границу дочь заявляла, что мать сильно больна. Несколько месяцев назад, по информации Shot, она прошла очередной курс терапии, но в мае состояние резко ухудшилось. Кроме двух детей от второго брака у Заворотнюк осталась маленькая дочь от третьего, с фигуристом Петром Чернышевым.

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