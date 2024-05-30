30 мая 2024, 10:03

«Ты самое лучшее, что у меня было». Старшая дочь Заворотнюк подтвердила смерть матери

РИА «Новости»
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Звезда сериала «Моя прекрасная няня» актриса Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая. Ее старшая дочь Анна поделилась в Instagram* воспоминанием восьмилетней давности.

Она рассказала, что накануне смерти Заворотнюк смартфон показал старую фотографию. Восемь лет назад они с матерью попали под дождь и спрятались под деревом. Анна пообещала, что запомнит ее такой же счастливой и любящей, как в тот ненастный день.

«Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. <…> Моя душа всегда с тобой», - написала она.

Актриса долгое время лечилась от глиобластомы головного мозга. Уехавшая за границу дочь заявляла, что мать сильно больна. Несколько месяцев назад, по информации Shot, она прошла очередной курс терапии, но в мае состояние резко ухудшилось. Кроме двух детей от второго брака у Заворотнюк осталась маленькая дочь от третьего, с фигуристом Петром Чернышевым.

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Анастасия Заворотнюк Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк
30 мая 2024, 09:48
Состояние Заворотнюк ухудшилось за полмесяца до смерти — СМИ
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Актриса Анастасия Заворотнюк умерла от глиобластомы головного мозга. Ее состояние резко ухудшилось в середине мая, несмотря на проведенный несколько месяцев назад курс лечения, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, в конце 2023 года Заворотнюк прошла очередной дорогостоящий курс лечения. Однако это не помогло, и две недели назад актрисе стало хуже. Из-за опасений о ее состоянии дочь вылетела из Дубая.

Артистка умерла.

«Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Очень горжусь, что я твоя дочь», - написала Анна.

Заворотнюк известна по главной роли в сериале «Моя прекрасная няня», съемках в фильме «Мамы», участии в шоу «Танцы на льду». После рождения в 2018 году второй дочери, от Петра Чернышева, у нее диагностировали глиобластому головного мозга. Всего у актрисы остались трое детей.

Сериалы Кино Анастасия Заворотнюк Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк
30 мая 2024, 09:14
Умерла Анастасия Заворотнюк
РИА «Новости»
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Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась после тяжелой болезни в ночь на 30 мая. Сообщение появилось в ее фан-группе во «ВКонтакте».

Заворотнюк было 53 года. В последние годы она боролась с раком мозга.

«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», - написали в группе.

Поклонников актрисы, молившихся о ее здоровье и веривших в лучший исход, поблагодарили и отметили, что она «всегда чувствовала и очень ценила» эту поддержку.

О месте и времени прощания дополнительно сообщат вечером 30 мая.

В 2019 году у Анастасии Заворотнюк нашли глиобластому - самую опасную разновидность опухоли головного мозга. С тех пор она не появлялась на публике. Семья тщательно оберегала больную от посторонних глаз и лишь изредка сообщала прессе последние новости. В 2023-м дочь актрисы Анна рассказала, что мать «болеет очень сильно».

Болезни Семья Анастасия Заворотнюк Рак
30 мая 2024, 02:17
«Она дала добро». Барецкий раскрыл, кто сыграет Пугачеву и Галкина в сериале «Грязь»
РИА «Новости»
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Певицу Аллу Пугачева и юмориста Максима Галкина* в сериале «Грязь» сыграют телеведущая Анастасия Ивлеева и актер Никита Кологривый. Об этом изданию News.ru рассказал автор проекта шоумен Стас Барецкий.

«В роли Пугачевой будет Анастасия Ивлеева, она дала добро. И мы сейчас ведем переговоры с агентом Кологривого, чтобы он сыграл Галкина*», - поделился Барецкий.

Сериал расскажет историю покупки самим Барецким замка Пугачева и Галкина* в деревне Грязь. Местные жители будут участвовать в съемках, шоумен планирует рассказать о жизни в населенном пункте.

Ранее в деревне Малые Бережки заметили внука Пугачевой Никиту Преснякова. Соседи предположили, что он приезжал, чтобы выставить дачу на продажу.

* внесен Минюстом в список иноагентов.

Сериалы Алла Пугачева Переговоры История Актеры Анастасия Ивлеева
29 мая 2024, 22:18
Музыки не осталось. Дмитрий Колдун — о том, как Евровидение стало театром фриков
Телеканал «360»
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На международном песенном конкурсе Евровидение почти не осталось музыки. Такое мнение выразил белорусский певец, поэт и композитор Дмитрий Колдун в беседе с ведущей 360.ru Аксиньей Гурьяновой.

Он согласился с мнением, что конкурс больше похож на «театр фриков». Вокалист отметил, что состязание «не совсем про музыку». Со временем конкурс «упрощался» с вокальной точки зрения. Еще в 90-е годы там выступали оркестры, делали акцент на творческой части выступления.

«С развитием технологий появлялась графика, соответственно, все перетаскивалось с музыки на визуал, появлялись более яркие образы, иногда эта яркость доходила до заграничных пределов. Поэтому да, музыки там совсем немного сейчас», - сказал Колдун.

Певец рассказал, что когда участвовал в конкурсе в 2007 году, там уже все было политизировано. Сначала участники действительно голосовали, но список победителей все равно зависел от «комментаторов» из разных стран, добавил собеседник 360.ru.

Евровидение Музыка Театры конкурсы

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