11 июня 2024, 15:03

«Творческий спад». Гонорары Элджея упали в три раза

РИА «Новости»
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Гонорары рэпера Элджея (Алексей Узенюк) могли упасть в три раза из-за скандальной вечеринки его бывшей жены блогера Анастасии Ивлеевой. Такое мнение изданию «Страсти» высказал продюсер Сергей Дворцов.

Гонорары рэпера Элджея (Алексей Узенюк) могли упасть в три раза из-за скандальной вечеринки его бывшей жены блогера Анастасии Ивлеевой. Такое мнение изданию « Страсти » высказал продюсер Сергей Дворцов.

«Гонорары у него упали буквально в три раза. Я не могу сказать, пропал ли он насовсем. Но я так понимаю, у него сейчас какой-то творческий спад», - заявил он.

По словам продюсера, музыкант сможет вернуть популярность, если реанимирует свою карьеру. Дворцов предположил, что скандал вокруг его бывшей жены также ударил по артисту.

«Какие-то отголоски от Насти Ивлеевой на нем тоже отразились. Ее „голая“ вечеринка повлияла, к сожалению, на него», - добавил он.

Ранее активисты добились проверки Элджея на пропаганду наркотиков. Они выступили против концерта рэпера на фестивале «Черника фест» в Новосибирске.

Скандалы Блогеры Музыка Анастасия Ивлеева Шоу-бизнес
11 июня 2024, 13:56
«Не поют, а издают звуки». Музыкант Новиков разгромил участников шоу «Голос»
РИА «Новости»
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Музыкант Александр Новиков заявил, что участники шоу «Голос» выбирают песни из репертуара иностранных звезд, так как они не могут хорошо спеть на русском языке. Таким мнением он поделился в интервью для издания «Аргументы недели».

Музыкант Александр Новиков заявил, что участники шоу «Голос» выбирают песни из репертуара иностранных звезд, так как они не могут хорошо спеть на русском языке. Таким мнением он поделился в интервью для издания « Аргументы недели ».

«Большей частью конкурсанты не поют, а издают звуки, подражая оригинальным композициям. Иногда хорошо подражают. Но ведь попугаи тоже подражают», - заявил Новиков.

По его мнению, поющие на английском языке артисты не понимают, о чем композиция. Музыкант добавил, что участники «Голоса» не смогут хорошо исполнить песни на русском языке.

«В русских песнях важна душевность. А этого нет. Они технари, умеют работать со своим голосом, но не умеют петь в большинстве своем на родном языке», - подчеркнул Новиков.

Он отметил, что из-за этого многим конкурсантам после завершения шоу не удается раскрыться на большой сцене.

«Даже если взять победителя конкурса и вложить в него деньги, он со своей заморской техникой и англоязычным репертуаром сможет работать у наших русскоязычных звезд разве что на бэк-вокале или на разогреве по кабакам за три рубля», - заключил музыкант.

Ранее экс-гитарист группы «Ария» подал в суд на Первый канал за исполнение песни «Потерянный рай» в шоу «Голос. Дети». Артист заявил о нарушении авторских прав.

Русский язык Шоу Голос Песни Телевидение
11 июня 2024, 13:17
«Глашатай патриотизма». Музыкант Новиков проехался по Shaman’у
РИА «Новости»
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Музыкант и поэт Александр Новиков упрекнул певца Shaman’а (Ярослав Дронов) в использовании латинского алфавита для написания своего псевдонима. В интервью для издания «Аргументы недели» он обвинил артиста в недостаточном патриотизме.

«Даже глашатай патриотизма повязал на руку повязку из российского флага, не понимая, что этим унижает святыню», - заявил Новиков.

По его словам, носить флаг на рукаве должны только военные. Кроме того, музыкант пожаловался, что многие артисты пишут свои псевдонимы латинскими буквами, в том числе и Shaman.

«Такой вот сложился стереотип: если написать что-то не по-русски, это будет более привлекательно. Доморощенные маркетологи даже не понимают, что сейчас это работает наоборот. Мы сейчас английский изучаем по названиям ракет, которые летят по нашим парням на передовой и по мирным городам. Но им это неведомо», - возмутился певец.

Ранее Shaman высказался об уехавших из России артистах. По его словам, они сделали свой выбор и это их путь.

Музыкант и поэт Александр Новиков упрекнул певца Shaman’а (Ярослав Дронов) в использовании латинского алфавита для написания своего псевдонима. В интервью для издания « Аргументы недели » он обвинил артиста в недостаточном патриотизме.

Россия Музыка Патриотизм Shaman
11 июня 2024, 12:59
«Выкормыши Первого канала». Музыкант Новиков высказался о предателях России
РИА «Новости»
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Музыкант, певец и поэт Александр Новиков назвал большинство «предателей России» «выкормышами» Первого канала. Об этом он заявил в интервью для издания «Аргументы недели».

«Самое большое число предателей, сбежавших из России и поливающих ее сейчас грязью из-за границы, - выкормыши Первого канала», - заявил Новиков.

Кроме того, музыкант раскритиковал передачу «АнтиФейк», которая выходит на федеральном канале. По его мнению, ситуация в информационном пространстве требует введения особых мер для того, чтобы СМИ по своему желанию не могли создавать и транслировать в эфире «подобную дрянь».

Ранее россияне записали певца Алексея Воробьева в предатели из-за переезда США. Артиста упрекнули в том, что на фоне громких заявлений о любви к Родине он устроил комфортную жизнь за рубежом под американским флагом.

Музыкант, певец и поэт Александр Новиков назвал большинство «предателей России» «выкормышами» Первого канала. Об этом он заявил в интервью для издания « Аргументы недели ».

Первый канал Россия Телевидение
11 июня 2024, 11:20
«Продолжала быть королевой». Актер Матросов — о последних годах жизни Заворотнюк
РИА «Новости»
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Однокурсник актрисы Анастасии Заворотнюк по Школе-студии МХАТ Денис Матросов поделился мнением, что болезнь изменила артистку, но не разрушила ее нежные отношения с мужем, фигуристом Петром Чернышевым. В передаче «Звезды сошлись!» на телеканале НТВ он рассказал о последних годах жизни звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Однокурсник актрисы Анастасии Заворотнюк по Школе-студии МХАТ Денис Матросов поделился мнением, что болезнь изменила артистку, но не разрушила ее нежные отношения с мужем, фигуристом Петром Чернышевым. В передаче « Звезды сошлись! » на телеканале НТВ он рассказал о последних годах жизни звезды сериала «Моя прекрасная няня».

«Любая болезнь, а тем более такая серьезная, конечно, меняет человека. Но рядом с Петей и рядом со своими близкими она продолжала быть королевой. <…> Я видел, как Петя за ней ухаживал, как они друг на друга смотрели. Именно это у меня остается в памяти», - поделился артист.

Матросов поблагодарил журналистов за то, что они не вмешивались в личные дела семьи актрисы и дали ей возможность отгородиться и спокойно лечиться от страшной болезни.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. С 2019 года актриса боролась с раком головного мозга. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Болезни Анастасия Заворотнюк Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк

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