30 июля 2024, 02:53

Турецкий актер умер после 10 лет комы из-за падения в сауне

Freepik
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Турецкий актер, драматург и телеведущий Кенан Ишик умер в возрасте 77 лет. Причиной стала смерть мозга после 10 лет комы, сообщило Daily Sabah.

Несчастный случай произошел в марте 2014 года. После тренировки Ишик зашел в сауну и почувствовал себя плохо, а затем упал на пол.

Медики оперативно доставили пострадавшего в госпиталь, где его экстренно прооперировали. Но операция не помогла, актер не пришел в сознание и провел в коме более 10 лет.

Кенан Ишик обрел популярность как ведущий турецкой версии шоу «Кто хочет стать миллионером?». Также он писал пьесы и активно снимался в кино и сериалах.

Турция Актеры
29 июля 2024, 23:42
Дуров оказался отцом более 100 детей
РИА «Новости»
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что у него есть более 100 биологических детей. Неожиданное признание он сделал в Telegram-канале.

«Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей. Как такое возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один?» - написал предприниматель.

По его словам, 15 лет назад друг обратился к нему со странной просьбой. Он сказал, что не может иметь детей с женой и попросил Дурова сдать сперму в клинике, чтобы у них родился ребенок.

Руководитель клиники тогда сказал предпринимателю, что его гражданский долг - сдавать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему числу пар. Таким образом, благотворительная деятельность Дурова помогла более чем 100 семьям в 12 странах мира завести детей.

Кроме того, несмотря на то, что основатель Telegram перестал быть донором, в одной клинике осталась его замороженная сперма, доступная для анонимного использования.

Ранее подруга Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что родила от него двух сыновей и дочку.

Официально об отношениях предпринимателя ничего не известно.

Мессенджеры Дети Telegram Павел Дуров
29 июля 2024, 22:34
Пугачеву отказались признавать иноагентом в России
РИА «Новости»
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Минюст отклонил запрос депутата Госдумы Алексея Журавлева с просьбой о признании певицы Аллы Пугачевой иноагентом, отметив, что ведомство не нашло оснований для этого. Ответ министерства оказался в распоряжении РИА «Новости».

«В настоящее время в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей», - заявили в документе.

Также там отметили, что Минюст рассмотрит вопрос о включении артистки в реестр, когда в ее действиях будут выявлены признаки иноагента.

Депутат Журавлев обратился в ведомство после высказываний певицы о попадании ракеты в детскую онкологическую больницу «Охмадет» в Киеве. Пугачева тогда написала, что «Бог терпелив, но всему есть предел». При этом, как заявил депутат Госдумы Сергей Колунов, певица долгие годы закрывала глаза обстрелы ВСУ Донбасса и не замечала страданий мирных людей в российском приграничье.

Госдума РФ Депутаты Алла Пугачева Иноагенты
29 июля 2024, 18:06
Названа точная причина смерти ирландской певицы Шинейд О’Коннор
Global Look Press
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Ирландская певица Шинейд О’Коннор умерла из-за хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы. Об этом сообщило газета Irish Independent.

По данным издания, первый муж Джон Рейнольдс артистки зарегистрировал свидетельство о смерти в Лондоне в прошлую среду. Артистка страдала от инфекции дыхательных путей, которая и привела к трагедии.

О’Коннор скончалась 26 июля 2023 года на 57-м году жизни в своем доме на юге Лондона. Полиция, которая обнаружила тело певицы без признаков жизни, сочла смерть подозрительной.

За полтора года до этого ее 17-летний сын Шейн покончил с собой. Певицу госпитализировали после того, как она узнала о произошедшем.

Ирландская певица Шинейд О’Коннор умерла из-за хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы. Об этом сообщило газета Irish Independent.

Лондон Болезни Музыка Полиция
29 июля 2024, 17:47
Анджелина Джоли наняла киллера для собственного убийства
Global Look Press
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Американская актриса Анджелина Джоли рассказала, что в 22 года наняла киллера, чтобы он спланировал ее убийство. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По словам артистки, у нее был тяжелый период и она часто задумывалась о смерти. Джоли добавила, что не хотела кончать жизнь самоубийством, так как из-за этого ее близкие переживали бы, что недостаточно сделали для нее.

«Моим решением было то, что если бы кто-то другой забрал мою жизнь - например, при „ограблении“ - то это было бы убийством, и никто бы не чувствовал, что подвел меня», - объяснила она.

Однако наемный убийца попросил актрису подумать и перезвонить ему через два месяца. Джоли отметила, что после этого в ее жизни произошли изменения и она передумала нанимать киллера.

Ранее стало известно, что актриса достигла экстремальной худобы. Ее вес составил меньше 45 килограммов при росте в 169 сантиметров.

США Убийства Анджелина Джоли

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