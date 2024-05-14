Тур Джастина Тимберлейка провалились из-за обвинений Бритни Спирс

По данным издания, новый альбом и тур Тимберлейка оказались провальными. Виной тому стали выпущенные в октябре 2023 года мемуары Спирс, в которых она высказала несколько громких обвинений. Так, 42-летняя поп-звезда заявила, что певец несколько раз изменял ей, убеждал сделать аборт и даже использовал их разрыв для начала своей сольной карьеры.

По мнению музыкальных экспертов, причиной потери былой славы мог также стать перерыв в карьере артиста на шесть лет. За эти годы фанаты переросли творчество певца.

«Большинство поклонников состарились в ожидании его. Как говорится: „Не ты уходишь на пенсию - публика отправляет тебя“», - пояснил музыкальный журналист Пауле Фрелих.

Ранее Тимберлейк попросил прощения у экс-возлюбленной за то, что обсуждал публично их роман. По словам артиста, он сожалеет, что участвовал в травле Спирс в 2000-х.