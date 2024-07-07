07 июля 2024, 03:03

Трижды судимая экс-участница «Пацанок» устроилась в детский лагерь

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Трижды судимую экс-участницу шоу «Пацанки» Веру Федоренко взяли на работу воспитательницей в детский лагерь. Актриса проекта Ирина Соловьева, с которой девушка подралась во время съемок, написала заявление в прокуратуру, сообщил Telegram-канал Mash.

Первый срок в девять лет Федоренко получила за случайное лишение жизни человека. Второй - за разбой в отношении несовершеннолетнего. Третий раз она отправилась за решетку, когда украла банковскую карту на вокзале в Сочи.

Через девять месяцев девушка вышла на свободу и ее взяли в восьмой сезон «Пацанок». Там у нее произошла драка с 53-летней актрисой Ириной Соловьевой, которая написала на нее заявление в полицию.

В конце июня Федоренко в соцсетях опубликовала видео с детьми. В ролике она предстала в футболке с надписью «Воспитатель». Экс-участница «Пацанок» приехала на смену в лагерь благотворительного фонда «Дикони».

Соловьева увидела ролик и обратилась в Генпрокуратуру с просьбой разобраться, как человек с судимостями может заниматься воспитанием детей.

Недавно участница шоу «Пацанки» Александра Петрова напала на своего соседа с молотком. По ее словам, она не смогла решить эту ситуацию по-другому.

Дети Работа Детские лагеря Полиция
07 июля 2024, 02:17
«Лет пять — и сядет на стакан». Раскрыты слабости «правильной» певицы Валерии
РИА «Новости»
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Композитор и продюсер Виктор Дробыш развеял образ «правильной» звезды отечественного шоу-бизнеса Валерии, рассказав, что она может себе позволить пропустить пару рюмок и высказаться на русском нецензурном. Об этом он рассказал в интервью Иде Галич.

«Она может и красненького махнуть. Даже как-то она матом ругнулась, мне было очень приятно. Я думаю, что лет пять - и Валерия сядет на стакан», - рассказал продюсер.

Дробыш отметил, что в одно время Валерия вообще ничего не пила, а сейчас ему кажется, что их дружба делает ее человеком. При этом композитор добавил, что считает артистку «идеалом женщины, спортсменки, комсомолки». И все эти милые слабости только добавляют ей очарования, делают более живой и понятной для окружающих.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов назвал звезд российского шоу-бизнеса, аккаунты которых могут заблокировать на YouTube из-за патриотической позиции. В их число вошла и Валерия.

Алкоголь Россия Музыка Интервью Шоу-бизнес Певица Валерия
07 июля 2024, 00:47
Актера Римиса Сидабраса нашли мертвым в Москве
РИА «Новости»
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Актер Римис Сидабрас умер в возрасте 31 года. Тело молодого мужчины нашли в квартире в центре Москвы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на свой источник.

По данным издания, тело актера обнаружили в квартире, которую он снимал, на улице Покровка. Смерть мужчины, как заявили журналисты, не носила криминальный характер. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Римис Сидабрас родился на Сахалине и учился в Ярославском театральном институте. С 2015 по 2017 годы он работал в Театре имени Федора Волкова в Ярославле. После этого переехал в Москву, где сыграл ряд эпизодических ролей в сериалах.

Сериалы Кино Фильмы Театры Актеры Москва
07 июля 2024, 00:36
Продюсер фильмов «Аватар» и «Титаник» Джон Ландау умер от рака
РИА «Новости»
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Американский кинопродюсер Джон Ландау, работавший вместе с Джеймсом Кэмероном, умер от рака в возрасте 63 лет. Об этом сообщило издание Variety.

«Джон Ландау, оскароносный продюсер „Титаника“ и обоих фильмов „Аватар“, скончался от рака в пятницу, 5 июля. Ему было 63 года», - сказано в сообщении.

Джон Ландау получил известность благодаря совместной работе с Джеймсом Кэмероном. В 1997 году вместе с знаменитым режиссером он стал со-продюсером фильма «Титаник». Романтическая драма Кэмерона поставила рекорд, собрав в мировом прокате более миллиарда долларов.

Позже Ландау побил собственный рекорд фильмами «Аватар» 2009 года, который собрал в прокате почти три миллиарда, и «Аватар: Путь воды» 2022 года, собравший более двух миллиардов. До самой смерти Ландау вместе с Кэмероном трудился над продолжениями фантастической франшизы.

США Кино Голливуд Фильмы Рак Онкология Джеймс Кэмерон
07 июля 2024, 00:26
«Гордимся тобой». Александр Малинин посетил выпускной дочери в Лондоне
РИА «Новости»
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Певец Александр Малинин посетил вместе с супругой Эммой выпускной дочери в Королевском колледже музыки в Лондоне. Семейный снимок с мероприятия артист опубликовал в своих соцсетях.

«Милая наша доченька, поздравляем тебя с получением диплома бакалавра лучшей консерватории мира! Гордимся тобой», - написал музыкант.

Не менее восторженные сообщения оставила и его супруга в соцсетях.

Дочь Малинина получила диплом оперной певицы. Сама девушка уже давно живет в британской столице, где обручилась со своим женихом Заком. Устинье исполнилось 23 года.

Ранее Малинина обвинили в трусости после отказа поддерживать российскую спецоперацию на Украине, а позже отменили концерт в Воронеже без объяснения причин.

Сам певец после обвинений в трусости заявил, что он русский, в армии служил, принимал присягу и готов защищать Родину , если это понадобится. Малинин также назвал ложью слова о том, что он постоянно проживает за рубежом, заявив, что живет, работает и платит налоги в России.

Лондон Великобритания Музыка

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