Трижды судимая экс-участница «Пацанок» устроилась в детский лагерь

Первый срок в девять лет Федоренко получила за случайное лишение жизни человека. Второй - за разбой в отношении несовершеннолетнего. Третий раз она отправилась за решетку, когда украла банковскую карту на вокзале в Сочи.

Через девять месяцев девушка вышла на свободу и ее взяли в восьмой сезон «Пацанок». Там у нее произошла драка с 53-летней актрисой Ириной Соловьевой, которая написала на нее заявление в полицию.

В конце июня Федоренко в соцсетях опубликовала видео с детьми. В ролике она предстала в футболке с надписью «Воспитатель». Экс-участница «Пацанок» приехала на смену в лагерь благотворительного фонда «Дикони».

Соловьева увидела ролик и обратилась в Генпрокуратуру с просьбой разобраться, как человек с судимостями может заниматься воспитанием детей.

Недавно участница шоу «Пацанки» Александра Петрова напала на своего соседа с молотком. По ее словам, она не смогла решить эту ситуацию по-другому.