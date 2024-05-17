«Три-пять миллионов рублей». Блогер Лерчек назвала комфортный ежемесячный заработок

«Я думаю, что три-пять миллионов [рублей] в месяц», - заявила блогер.

Она отметила, что такая сумма может шокировать поклонников, поэтому уточнила, что в нее также входят траты на детей, родителей, брата и прочие личные расходы.

Кроме того, Чекалина перечислила минусу популярности. К ним она отнесла излишнее внимание к личной жизни и беспричинная ненависть. Блогер отметила, что помимо этого ее могут раздражать излишне докучливые вопросы журналистов.

Ранее Лерчек пожаловалась, что все заработанные ею деньги уходят на погашение старых задолженностей. Она со слезами на глазах рассказала о выплате долга перед Федеральной налоговой службой в 23 миллиона рублей.