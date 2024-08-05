05 августа 2024, 04:38

«Три копейки». Киркоров отказался выступать в Сочи из-за скромного гонорара

РИА «Новости»
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В Сочи, Анапе и других южных городах на черноморском побережье среди звезд-гастролеров, выступающих с концертами в курортный сезон, не оказалось Филиппа Киркорова. Поп-король здесь всегда работал не за гонорар, а на «на кассу», рассказал «Московскому комсомольцу» концертный продюсер Сергей Лавров.

Один из самых высокооплачиваемых артистов в России лишался солидных гонораров, а иногда даже бесплатно выступал.

Как объяснил Лавров, Киркоров сам проводил свои концерты. Он получал доход за минусом расходов, а не фиксированный гонорар.

Артист получал от директора концертного зала финансовый отчет о проданных билетах, а затем вычитал из этой суммы расходы на свет, звук, аренду зала, перелет и другие траты.

«Оставалось реально три копейки, которые Филипп отдавал коллективу. А сам не получал фактически ничего», - рассказал продюсер.

По словам Лаврова, артист часто шутил на эту тему, говорил, чтобы выступить в Сочи и Анапе нужно еще и самому доплатить. Но певец жил своими шоу и концертами, он трудоголик сцены, которому важнее выйти к зрителям и подарить им праздник, а не заработать.

Сейчас же у него дети, да и усталость накопилась за годы работы, нет желания выступать бесплатно или за копейки.

Ранее Киркоров сообщил, что вместе со съемочной группой фильмы «Братья» покинул каньон и вернулся в сочинский отель.

Филипп Киркоров Концерты Сочи Шоу-бизнес
05 августа 2024, 03:15
«Кукла». Внешность 17-летней внучки Маслякова удивила поклонников
РИА «Новости»
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Внучка известного телеведущего Александра Маслякова Таисия, удивила подписчиков новой фотографией. Снимок она опубликовала в социальных сетях.

Семнадцатилетняя Таисия «порадовала» подписчиков фото, на котором она показала свой загар. Также на девушке был откровенный кроп-топ и джинсы с низкой посадкой.

В качестве прически внучка Маслякова выбрала косу. При этом у нее был легкий макияж с акцентом на губы. Многие пользователи Сети сравнили Таисию с куклой.

Девушка периодически делится в личном блоге своими образами. Поклонники восхитились красотой Таисии, однако некоторые комментаторы указали на чрезмерное увлечение девушки косметологическими процедурами.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о своей внучке Алисе. Он отметил, что девочка учится в школе. Из-за занятости ему редко удается с ней поговорить.

Фото Красота Шоу-бизнес
05 августа 2024, 02:33
Галкин унизил Пугачеву перед концертом в Юрмале
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин* нынешнее лето проводят в Юрмале. На латвийском курорте пара посещает выступления коллег. На одном из таких раутов юморист публично унизил Примадонну, сообщил сайт mk.ru.

Когда супруги прибыли в концертный зал «Дзинтари», на улице был сильный ветер с проливным дождем. Для того, чтобы пройти в концертный зал, Галкин* подал Пугачевой руку. Вот только зонт он держал над собой, а Алла осталась под дождем. Примадонна попросила Галкина* повернуть зонт в ее сторону, чтобы она не промокла.

«У тебя шляпа, а у меня нет. К тому же мне выходить на сцену», - ответил юморист.

В ответ Пугачева промолчала, а Галкин* продолжил идти под зонтом. Один из присутствующих снял происходящее на телефон и выложил в Сеть.

Наблюдавшие за неприятной ситуацией люди отметили, что такого хамского отношения к певице они явно не ожидали.

Юморист Максим Галкин* ранее высмеял певца Филиппа Киркорова во время выступления на фестивале Лаймы Вайкуле.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Концерты Алла Пугачева Максим Галкин
05 августа 2024, 00:59
Ани Лорак ответила на слухи о своей тайной свадьбе
РИА «Новости»
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Певица Ани Лорак опровергла слухи о своей тайной свадьбе с инструктором по йоге Исааком Виджраку. Об этом сообщило издание StarHit.

«Пока нет», - ответила артистка на вопрос о тайном бракосочетании.

Неподтвержденная информация о том, что певица узаконила свои отношения с бойфрендом появилась после фестиваля Dream Fest в Баку. Лорак посетила мероприятие вместе с дочерью и возлюбленным.

Артистка познакомилась с Виджраку на Ибице в феврале 2023 года. На отдыхе она пыталась восстановиться после развода.

С того времени пара стала проводить вместе много времени. Мужчина часто сопровождает Лорак на светских мероприятиях.

Ранее муж вице-президента США Камалы Харрис признался журналистам, что в первом браке изменял жене с учительницей своей дочери. Это стало причиной развода, но сейчас бывшие супруги поддерживают хорошие отношения.

В конце июля футболиста Криштиану Роналду заподозрили в тайной свадьбе с его подругой Джорджиной Родригес, которую он случайно назвал женой, отвечая на вопрос, чем он занимается в свободное от тренировок время.

Свадьбы Россия Музыка Шоу-бизнес
04 августа 2024, 19:11
Стали известны требования к Шнурову перед концертами
РИА «Новости»
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Лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову запретили пить алкоголь и курить перед своими концертами. Об этом сообщило издание spb.kp.ru.

Агент певца Дмитрий Гугучкин рассказал, что перед концертами в Москве и Санкт-Петербурге, которые в итоге сорвались, артисту пришлось подписать с организаторами соглашение. В нем он пообещал не употреблять спиртные напитки перед своими выступлениями.

Также в договора отмечено, что Шнуров должен был отказаться от табака и продуктов с большим количеством сахара. Помимо этого, музыканту рекомендовали не высказываться о политике и постараться как можно реже ездить за границу.

Ранее стало известно, что фронтмен группы «Ленинград» получает за концерты в качестве гонораров десятки миллионов рублей. Одна минута выступления рокера оценивается почти в 800 тысяч рублей. За 45-минутный концерт на корпоративе Шнуров просит около 34,7 миллиона рублей.

Музыкальные клипы Концерты Музыка Сергей Шнуров Шоу-бизнес

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