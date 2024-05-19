«Треснули сосуды». Лолита решила бросить огород и заняться карьерой

После «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, на которой присутствовала Лолита, вокалистке объявили бойкот, поэтому ей пришлось исчезнуть из медиапространства. Сама исполнительница даже нашла плюсы в своем положении, решила заняться уборкой и домашними делами. А в последнее время артистка высаживала растения на даче в Болгарии.

«Видите красный глаз? Треснули сосуды, давление поднялось. Два дня вниз головой с кустами, с подрезанием. Так надоело теперь уже! Я наелась этого! Лучше песни петь!» - сказала Лолита.

Она призналась, что скоро выпустит новые треки. Жизнь огородницы совсем приелась, поэтому пора вернуться в работу. В планах у артистки снимать видео и клипы на новую музыку.

Ранее Лолита пожаловалась, что сильно обожглась во время занятий садоводством. Она забыла надеть перчатки при стрижке можжевельника.