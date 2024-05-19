19 мая 2024, 05:08

«Треснули сосуды». Лолита решила бросить огород и заняться карьерой

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Певица Лолита Милявская показала поклонникам красные глаза после двух дней в огороде и заявила о намерении вернуться на сцену. Ее слова опубликовало издание Teleprogramma.pro.

После «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, на которой присутствовала Лолита, вокалистке объявили бойкот, поэтому ей пришлось исчезнуть из медиапространства. Сама исполнительница даже нашла плюсы в своем положении, решила заняться уборкой и домашними делами. А в последнее время артистка высаживала растения на даче в Болгарии.

«Видите красный глаз? Треснули сосуды, давление поднялось. Два дня вниз головой с кустами, с подрезанием. Так надоело теперь уже! Я наелась этого! Лучше песни петь!» - сказала Лолита.

Она призналась, что скоро выпустит новые треки. Жизнь огородницы совсем приелась, поэтому пора вернуться в работу. В планах у артистки снимать видео и клипы на новую музыку.

Ранее Лолита пожаловалась, что сильно обожглась во время занятий садоводством. Она забыла надеть перчатки при стрижке можжевельника.

Песни Музыка Лолита Милявская
19 мая 2024, 04:09
Стал известен победитель юмористического шоу «Звезды»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Финал юмористического шоу «Звезды» прошел на НТВ. Жюри выбрало победителя из пяти финалистов, им оказался юморист Денис Дорохов и его команда «Регионы». Они получат приз 20 миллионов рублей.

Дорохов смог переиграть таких звезд российского шоу-бизнеса как Дмитрий Маликов, Лера Кудрявцева, Азамат Мусагалиев, Филипп Киркоров и Джиган. В жюри заседали Гарик Харламов, Сергей Жуков, Тимати, Валя Карнавал и Артемий Лебедев.

Выступление Дорохова зацепило жюри и все выставили ему высший бал. На втором месте оказался Азамат Мусагалиев с командой, на третьем - Киркоров. Лера Кудрявцева оказалась в аутсайдерах.

Киркоров во время своего выступления на шоу «Звезды» назвал Аллу Пугачеву бабушкой , что вызвало смех и аплодисменты у зрителей и судей.

Филипп Киркоров Лера Кудрявцева Шоу-бизнес
18 мая 2024, 17:07
Покинувшая Москву Королева обратилась к фанатам после скандала
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Уехавшая после скандала с телеэфирами из Москвы певица Наташа Королева вышла на связь. Она пригласила поклонников на свой концерт, который состоится в Пятигорске, сообщило издание «7Дней».

«Восемнадцатого мая на этой сцене мы психанем не по-детски с большим юбилейным концертом и лучшими песнями! Приходите, будем петь, зажигать и танцевать», - процитировало издание артистку.

Журналисты уточнили, что Королева и ее супруг Сергей Глушко (Тарзан) отдыхают и поправляют здоровье в санатории в Ессентуках. Пара выбрала апартаменты с двумя спальнями, стоимость которых составляет 100 тысяч рублей за сутки.

Ранее певица Наташа Королева исполнила в Кремле на концерте в честь Дня Победы песню «Только ты не умирай». Однако ее выступление решили убрать из эфира. Музыкальный критик Илья Легостаев выразил надежду на то , что это будет небольшая темная полоса в карьере Королевой, а не безумие.

Концерты Музыка Шоу-бизнес
18 мая 2024, 16:41
Боня объяснила, почему экстренно отменила поездку на Каннский фестиваль
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Бывшая участница «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня в последний момент перенесла поездку на Каннский кинофестиваль. В своем Instagram* она призналась, что выбрала мероприятие в Дубае, где будут богатые иностранцы.

Боня сообщила подписчикам, что такое с ней впервые. Она планировала завтра вылетать в Канны, но отправится в понедельник в Дубай, так как на 20 мая запланировано мероприятие, куда ее пригласили.

«Мне придется Канны отложить еще на два дня. Но зато это будет настолько престижное классное мероприятие, где будут иностранцы. И я единственная представительница из России», - пояснила она.

Боня уточнила, что речь идет об открытии новой резиденции Tiger Sky Tower Dubai, где будут самые богатые люди со всего мира.

Телеведущая добавила, что обратно ей придется лететь эконом-классом из-за отсутствия более дорогих билетов.

На днях блогер Виктория Боня рассказала о намерении сделать 12-летней дочке российский паспорт. Пока у девочки только монакское удостоверение личности.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Блогеры Виктория Боня Дубай
18 мая 2024, 13:28
«Будет безумие». Критик — о судьбе вырезанной из эфиров Королевой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица Наталья Королева переживает карьерный кризис, который может перерасти в безумие. Таким мнением поделился с News.ru музыкальный критик Илья Легостаев.

По его словам, маловероятно, что Королеву ждут вражда и нападки со стороны промоутеров и других людей, так как она известная певица с многомиллионной публикой.

«Возможно, будет безумие. Но я надеюсь на то, что это будет такая небольшая темная полоса в карьере Натальи», - сказал критик.

Он отметил, что прогнозировать ситуацию в отношении Королевой сейчас сложно, так как исход может быть непредсказуемым.

Легостаев добавил, что певицу могли убрать из телеэфиров по требованию продюсеров, которые «живут в своем мире».

На днях певица Наталья Королева и ее муж Сергей Глушко (Тарзан) отправились на отдых в санаторий в Минводах. Там артисты планируют поправить здоровье с помощью лечебных ванн и грязевых процедур.

Концерты Телевидение Шоу-бизнес

Новости по теме