«Трепетная женщина». Экс-гитарист Аллы Пугачевой объяснил ее появление в монастыре на Кипре

Музыкант рассказал, что артистка часто ходит в церкви и ставит там свечи. Он вспомнил их совместную поездку к Гробу Господня. Тогда Пугачева посещала все службы.

«Она в душе - очень трепетная женщина по поводу духовной линии», - отметил Левшин.

Гитарист подчеркнул, что артистка всегда ценила свободу и поступала так, как считает нужным. В настоящее время она выбрала для себя жизнь на пенсии.

Несколько дней назад Пугачеву увидели около Киккского монастыря на Кипре. Она выходила оттуда в компании сына и некой женщины. Сначала певица обменялась парой слов со спутницей, а затем переключила внимание на ребенка.

Ранее певица раскритиковала россиян , которые следят за ее жизнью. Она назвала таких людей «кучкой оголтелых недоличностей», которые завидуют и распространяют слухи.