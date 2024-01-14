Тренер Дани Милохина заявил о подготовке блогера к дебюту в боксе

«У Милохина боевой настрой, парень в отличном самочувствии и настроении. Хорошо отдохнул и безумно соскучился по тренировкам. С Даней мы прошли макроцикл, он выполнил большой объем работы», - рассказал Степанян.

По его словам, соперником интернет-знаменитости будет другой блогер - Аджмал Хан. Многие решили, что против Дани поставили слабого боксера, однако тренер опроверг это мнение. Он назвал Хана сильным бойцом.

«Мы не настраиваемся на легкий поединок. Когда-то Хан был мешком, но сейчас этот парень тоже, как и Даня, усердно тренируется и стал совершенно другим», - признался Степанян.

Ранее Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что уход Милохина с «Ледникового периода» вызвал слезы у фигуристки и серебряной призерки Олимпиады Евгении Медведевой. Она выразила уверенность, что спустя время эти чувства спортсменки сменились равнодушием.