27 февраля 2024, 15:05

Травма любимой собаки помешала Лолите вернуться в Россию

РИА «Новости»
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Телеведущая и певица Лолита Милявская полторы недели назад прилетела в Болгарию, где у нее есть коттедж с участком. Она уже собиралась вернуться в Россию, но внезапно с ее собакой Боцманом произошла неприятность — он вступил в неравную схватку с двумя овчарками и получил серьезные травмы. Об этом сообщил портал TheVoiceMag.

Пес живет на заграничной даче Милявской, а когда артистка находится в России, за ним присматривает сосед.

Жизнь Лолиты сильно изменилась после скандала с «голой» вечеринкой. Несмотря на все попытки звезды оправдаться и извиниться, она по-прежнему значится в списках «отмененных» исполнителей.

Певице пришлось отложить возвращение на родину, чтобы отвезти питомца к врачу и проследить, чтобы он пошел на поправку. Она даже поменяла билеты на самолет.

«Раны были серьезными, без доктора никуда», - рассказала Лолита.

Сейчас здоровью животного уже ничего не угрожает. Певица опубликовала видео с Боцманом, показов обработанные зеленкой раны.

Телеведущая и певица Лолита Милявская полторы недели назад прилетела в Болгарию, где у нее есть коттедж с участком. Она уже собиралась вернуться в Россию, но внезапно с ее собакой Боцманом произошла неприятность - он вступил в неравную схватку с двумя овчарками и получил серьезные травмы. Об этом сообщил портал TheVoiceMag.

Болгария Россия Животные Лолита Милявская
27 февраля 2024, 13:17
Отца Тейлор Свифт обвинили в нападении на папарацци
Википедия
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Австралийский журналист Бэн Макдональд обвинил отца певицы Тейлор Свифт в нападении. Кроме того, он написал заявление в полицию. Об этом сообщила австралийская радиостанция ABC.

Пострадавший журналист рассказал, что 71-летний мужчина ударил его по лицу, когда он пытался сфотографировать певицу на пристани в Сиднее ночью. В то время девушка возвращалась с прогулки на круизном лайнере по гавани после завершения концертной программы в стране в рамках мирового турне Eras Tour.

«Он напал на меня и ударил меня по лицу. За 23 года работы на меня ни разу не нападали», - поделился журналист.

Макдональд заявил, что служба охраны Свифт заслонила зонтиками его камеру и попыталась отодвинуть его с места. После этого, по его словам, отец Тейлор Свифт начал его бить.

Представители австралийской полиции уточнили, что взяли дело на контроль. Кроме того, они добавили, медицинская помощь пострадавшему не требовалась.

Ранее в США демократы решили использовать концерты Тейлор Свифт для агитации.

Полиция Тейлор Свифт
27 февраля 2024, 13:07
Басков обиделся на Ревву и назвал своего преемника на «Золотом граммофоне»
РИА «Новости»
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Во время «Золотого граммофона» Николай Басков обиделся на Александра Ревву из-за того, что его назвали самым сексуальным артистом. Кроме того, певец намекнул, кто мог бы стать его приемником, сообщил портал 7дней.ру.

По данным ресурса, ведущие премии, Басков и Киркоров, обсуждали, кто на свете всех милее - блондины или брюнеты. Басков не согласился с тем, что женщины предпочитают роковых брюнетов.

По его словам, натуральный блондин вроде него - самый первый претендент на звание секс-символа. Например, перекрасив волосы в блонд, им вполне мог бы стать Сергей Лазарев, рассказал Басков.

Ранее австралийские власти ввели ограничения против российских артистов. Среди них оказались Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов и Николай Расторгуев.

Филипп Киркоров Музыка Сергей Лазарев Николай Басков
27 февраля 2024, 12:54
Александр Гудков рассказал, как толкнул беременную Рианну на модном показе
Global Look Press
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В понедельник, 26 февраля, вышел пилот нового шоу Екатерины Варнавы на YouTube. Там юморист Александр Гудков признался в том, что в 2022 году толкнул на тот момент беременную певицу Рианну во время модного показа Gucci.

Гудков рассказал, что, когда он был официальным лицом бренда Gucci в России, на модном показе одежды они ждали в закрытом помещении появления известной звездной пары. Неподалеку от него стояли также Джаред Лето и Чон Джонгук из бой-бэнда BTS. Шоумен даже лично поздоровался с солистом рок-группы Thirty Seconds to Mars.

Однако в какой-то момент, когда вокруг стало слишком много людей, он подтолкнул впереди стоявшую девушку со словами: «Давай быстрее иди!» Оказалось, что перед ним была сама Рианна, притом на восьмом месяце беременности.

Певица с обернулась к Гудкову, показывая всем своим видом недоумение. Комик не растерялся и сделал вид, что это не его рук дело. Однако шоумен признался, что ему было очень стыдно за этот поступок.

В середине января Гудкова заметили в аэропорту Шереметьево. Он прилетел в Россию из Армении.

Мода Россия
27 февраля 2024, 12:29
Ливанов назвал сумму гонорара за роль Шерлока Холмса
Википедия
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Народный артист РСФСР Василий Ливанов рассказал, сколько получал за роль английского детектива, которого он сыграл в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Об этом сообщило издание «Аргументы и факты».

«Я получал порядка 500-700 рублей за съемочный день. Какая у меня была ставка в кино? Высшая! К тому времени, когда я снимался в „Холмсе“, у меня давно была высшая ставка», - рассказал он в беседе с изданием.

Известный актер уточнил, что не разделяет мнение, что художник должен быть голодным. По его мнению, труд должен быть оплачен, притом достойно. Тогда актер может расслабиться, не думая, что ему нужно прокормить семью, и спокойно творить.

Звезда кинематографа добавил, что на самом деле в советское время творческие люди не были готовы работать только за идею. Для таких личностей и раньше было важно, сколько им заплатят за работу.

Ливанов также рассказал, что роль Шерлока Холмса принесла ему не только хорошее денежное вознаграждение на родине, но и известность в Англии. Он получил орден Британской империи лично от королевы Елизаветы II.

Ранее Ливанов объяснил, почему сбежавшие из России звезды непопулярны за рубежом.

Кино Актеры

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